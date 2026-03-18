Mauvais temps : Retour de l’hiver pour quelques heures en Corse !

Cet hiver n’aura jamais été aussi arrosé que cette année. Et les caprices de la météo se poursuivent après deux magnifiques journées ensoleillées et chaudes avec des températures qui ont flirté avec les 20° par endroits. Malheureusement, ce mercredi, la Corse est touchée par le phénomène dit de la goutte froide par les spécialistes de Météo France. Une goutte froide est une masse d’air très froid venue du Pôle Nord et venant se heurter à une masse d’air plus chaud provoquant ainsi des perturbations marquées par des précipitations et des vents forts. Selon les prévisionnistes de Météo France cette journée sera donc marquée par des précipitations qui se feront sous forme de neige dès 900 mètres et pouvant s’abaisser jusqu’à 750 mètres en fin de matinée. Les températures sont en baisse par rapport à hier et on a relevé 10° ce mercredi matin à 6 heures à Bastia, et seulement 6° à Corte à la même heure. Le mercure ira de 10° à 14°, de l’intérieur vers le littoral avec un tout petit 2° sur les reliefs du centre Corse. Le vent qui accompagnera cette goutte froide devrait souffler jusqu’à 70 km/h en rafales sur l’intérieur, ainsi qu’en Balagne et sur la région bastiaise.

Les premiers flocons de neige ont été observé à Asco et au Col de Verghju il y a une heure. Les autres cols devraient être touchés durant cette matinée comme Vizzavona. Certes, le niveau d’alerte est actuellement au vert clair, signifiant que les équipements sont recommandés, sauf à Ghisoni où le niveau est passé au jaune et donc que les équipements sont obligatoires tandis que la circulation est interdite aux véhicules articulés. La neige a fait son apparition sur le col de Vizzavona sur le coup de 9 heures!

Dans la soirée, la limite pluie-neige devrait remonter à 1150 mètres avec des températures variant de 6° à 9°, de l’intérieur vers le littoral et -2° sur le relief. La nuit prochaine le temps sera sec et la journée de demain, jeudi, s’annonce très ensoleillée !

Avant de prendre la route il est conseillé de consulter le site de la Collectivité de Corse quant aux conditions de circulation ou de téléphoner au PC Neige : 04.95.46.17.12.

