LDH Corsica : "Soyons nombreux pour Pierre Alessandri"

La ligue des droits de l’Homme participera au rassemblement organisé mardi 17 mars devant la préfecture d’Ajaccio par le syndicat Via Campagnola pour rappeler l’exigence de vérité sur l’assassinat de Pierre Alessandri, il y aura un an jour pour jour. Il est essentiel que nous soyons nombreux pour redire notre refus de l’impunité. Pour la LDH, ce rassemblement sera un soutien à la famille de Pierre Alessandri et à toutes les familles victimes d’assassinats qui attendent toujours des réponses de la justice. Depuis trop longtemps, la société corse subit la loi du plus fort et l’insupportable banalisation des exécutions sommaires.