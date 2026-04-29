Portivechju - Une journée dédiée à la mémoire de la tragédie de Furiani au stade Claude Papi

L'actualité sportive va reprendre ses droits sur les installations porto-vecchiaises en de long week-end du 1er mai avec, samedi, une très belle journée réservée au ballon rond dans le cadre d'un plateau intergénérationnel du Souvenir dédié aux victimes de la tragédie de Furiani le 5 mai 1992 et à Claude Papi.



En effet, ce samedi 2 mai, A Cità di Portivechju, l'Association Sporting Bastia 1992, l'association Claude Papi et l'AS Porto-Vecchio organisent, au stade Claude Papi, une journée intergénérationnelle. Tout commencera à 10 heures par un tournoi réservé aux jeunes catégories avant de se poursuivre en tout début d'après-midi avec une première rencontre entre l'Association Sporting Bastia 92 et les anciens de l'ASPV, suivie par une seconde, toujours avec l'ASB 92 mais cette fois contre une sélection ajaccienne



Le programme de cette journée :

10h : Début du rassemblement avec des matchs de jeunes

14h : match vétérans ASB 92-Anciens ASPV

15h : reprise des matches de jeunes.

16h30 : match vétérans ASB 92-sélection ajaccienne

17h : suite des matchs de jeunes.

17h30 : fin du tournoi