Corsu Mezu Mezu à l'Orange Vélodrome : deux femmes, deux parcours, une même passion

Laetitia Pierlovisi, infirmière de nuit à Ajaccio, n'avait jamais chanté dans une chorale avant septembre dernier. C'est sur Facebook qu'elle a découvert le projet de Patrick Fiori. "Je suis passionnée de karaoké, j'ai voulu m'inscrire et je n'aurais absolument pas hésité." Depuis, sa vie a changé de rythme. Pour assister aux répétitions à Toulon, elle a embarqué sur le bateau de nuit depuis Ajaccio, est arrivée à 8h30, a enchaîné dix heures de répétition, et repris le bateau le soir même. "Je suis partie en mini-croisière, c'est ironique mais c'est vrai." Pour Marseille, c'est à quatre qu'elle a fait le déplacement avec des choristes qu'elle ne connaissait pas. "On se connaît sans se connaître, on va dire. Mais là, on s'est vraiment connus à bord du bateau." Quatre femmes de 43, 45, 62 et 74 ans. "C'était super."



Pour elle, l'aventure dépasse largement le chant. "J'aurais jamais pensé qu'on puisse se lier d'amitié dans une chorale où on est quand même 250." Elle pense notamment aux choristes venues du continent, particulièrement à une Belge qui fait chaque mois le trajet Belgique-Paris en train, Paris-Marseille puis la liaison vers la Corse en avion, parfois la journée entière de voyage, juste pour une répétition. "C'est une pépite." Quant au 23 mai, Laetitia n'arrive toujours pas à réaliser. "Monter sur scène au Vélodrome... j'ai fait mon école d'infirmière à Marseille, j'ai été secouriste au Vélodrome. C'est le stade emblématique de la France pour moi. Je pense que c'est une fois dans notre vie qu'on va faire ça."

