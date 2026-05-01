Rugby -16es de finale du championnat de France de R1 : Le RC Lucciana retrouve le Boxeland Club Islois

Les joueurs de David Pocq vont retrouver un adversaire qu’ils ont, déjà, rencontré à deux reprises cette saison à savoir le Boxeland Club Islois.

Une troisième manche après la phase régulière du championnat que l’entraîneur David Pocq envisage de manière équilibrée: « C’est sans nul doute une des plus belles équipes du championnat territorial de la Ligue Sud. Nous avions perdu de deux points là-bas et nous nous étions imposés plus largement à Charles Galletti, mais la décision avait été faite en fin de rencontre ».

David Pocq qui s’attend donc à une partie disputée: « On remet les compteurs à zéro face à une formation vauclusienne solide qui a une belle densité physique. De notre côté et bien la saison commence à être longue, les organismes sont soumis à rude épreuve et cela commence à piquer. L’équipe la plus fraîche aura une belle carte à jouer. Je penche pour une rencontre équilibrée ce sera du cinquante-cinquante ».

Et cela même si le RC Lucciana pourra compter sur un effectif compétitif toutefois amputé de quelques éléments notamment au niveau de la troisième ligne. Une liste des absents, pour diverses raisons, où figurent entre autres, Fournier, Noël, Chevanche, Agostini, ou bien encore Perfetti.

Pour autant les Luccianais ont l’habitude de ces joutes à quitte ou double dans le cadre des phases finales. Une expérience précieuse pour espérer rejoindre les 8es de finale.

Pour ce faire David Pocq s’appuiera sur le groupe suivant: Florian Pilet, Fabio Lopes-Azevedo, Robin Ettori, Clément Le Dé, Julien Desvergnes, Gaëtan Zucchelli, Vincent Demasi, Thomas Gelmini, Matthieu Bouet, Stéphane Mazet, Quentin Leonelli, Lucas Leonelli, Arthur Peltier, Noë Perramond, Hugo Lombard, Paul Cecchini, Benjamin Charbonnier, Tom Illy, Adrien Chauvel, Briak Geneste De Rycke, Maxime Gelmini, Matteo Chatel.

