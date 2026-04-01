Une compagnie corse veut lancer des liaisons rapides entre Bastia et l’Italie

À l’origine du projet, Vincent Lucchini, un armateur bastiais, qui a créé la société Cors’Express. L’entreprise prévoit de lancer des liaisons passagers vers plusieurs ports italiens, avec un positionnement axé sur la rapidité.

Le navire envisagé repose sur la technologie des hydroptères, équipés de foils permettant de soulever partiellement la coque au-dessus de l’eau. Objectif : réduire le temps de traversée entre Bastia et la côte italienne, potentiellement en moins de deux heures selon les conditions.





Ce type de transport, encore peu développé en Corse, mais déjà mis en servicee et utilisé par le passé - dans les années 60 - entre la Corse et l'Ile d'Elbe, vise principalement une clientèle de passagers sans véhicules, sur des trajets courts et à forte fréquence. Il se distingue du modèle dominant des ferries mixtes opérant actuellement entre l’île et Italie.

Selon les premières informations, le lancement pourrait intervenir en cours de saison. Le projet reste toutefois soumis à plusieurs paramètres, notamment techniques, économiques et réglementaires.