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Les brèves

Bastia : "La journée du Cœur des femmes"  05/06/2026

 Le Centre Hospitalier de Bastia, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Corse et la Fondation Agir pour le Cœur des Femmes, organisent une journée consacrée à la prévention et au dépistage des maladies cardiovasculaires chez les femmes intitulée "La journée du Coeur des femmes ".
 
À cette occasion, un parcours de dépistage cardiovasculaire gratuit d’une durée d’1h30, ouvert aux femmes à partir de 18 ans, sera proposé au sein du SMR cardiovasculaire du Centre Hospitalier de Bastia, situé Route Impériale Chemin d’Erbajolo, 20600 Bastia, le :Mardi 9 juin 2026, de 9h à 15h30

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