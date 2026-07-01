Corte - 8e édition d’E Notte di a Mandulina les 1er et 2 août

Mario Grazi le Lundi 27 Juillet 2026 à 16:46

E Notte di a Mandulina reviennent pour une huitième saison ces 1er et 2 août sur l’esplanade San, Teaofalu. Une manifestation gratuite proposée par l’association Mandeo avec le soutien indéfectible de la ville de Corte et de la Collectivité de Corse. Outre les mandolinistes insulaires, cette nouvelle édition fera la part belle au Brésil, à la Tunisie et à la République Tchèque.