Corte - 8e édition d’E Notte di a Mandulina les 1er et 2 août

« Nous sommes heureux de vous retrouver pour ouvrir cette belle fenêtre musicale sur le monde pour la huitième année consécutive », a soutenu Antoine-Marie Leonelli, directeur artistique de Mandeo, « une édition qui nous permettra d’explorer des contrées sonores aussi sublimes que surprenantes ». Et Antoine-Marie Leonelli de se féliciter de l’ouverture, en septembre, de l’antenne cortenaise du Conservatoire Henri-Tomasi en espérant que « la mandoline y trouve toute sa place rapidement ».
Cette 8e édition débutera les 29 et 30 juillet avec une masterclass consacrée à la musique brésilienne et pour laquelle les places sont limitées, « il est donc prudent de réserver dès à présent », a expliqué Antoine-Marie Leonelli.
Le samedi 1er août l’ouverture de la manifestation se fera dans les ruelles de la vieille ville avec la traditionnelle « girandulata » où les mandolinistes cortenais et de la région feront chanter leurs instruments sous la loghja de la place de l’église ainsi que sur la Sculiscia. Un moment de convivialité dès 17 heures qui invitera à la soirée à partir de 18 heures avec « le coin des luthiers ». Ce sera l’occasion de découvrir le savoir-faire des artisans luthiers insulaires à travers une rencontre pédagogique. Suivra à 19 heures une conférence animée la musicienne tunisienne Farah Fersi, véritable virtuose du qanum, instrument central dans la tradition musicale arabe.
À partir de 21 heures, Mandeo proposera le traditionnel apéritif musical avec une scène ouverte à toutes et à tous, histoires de partager un moment « improvisé avec les musiciens qui le souhaitent », a expliqué Antoine-Marie Leonelli.
Place ensuite aux concerts de la soirée avec dès 21h15 le duo Luzi Nascimento. Claire Luzi et Cristiano Nascimento se produisent ensemble depuis 20 ans et se proposent de faire découvrir le choro au public. Le choro est un genre de musique populaire et instrumentale né à Rio de Janeiro au XIXe siècle. Son rythme rapide et ses tonalités joyeuses entraîneront le public à danser au son d’une mandoline et d’une guitare à 7 cordes !
Suivra ensuite le Radim Zenkl Trio réunissant les trois meilleurs instrumentistes de la République Tchèque. Radim Zenkl est mondialement connu et reconnu « pour faire sonner une seule mandoline comme deux instruments distincts. Il est le créateur de la méthode Zenkl. Il va, c’est certain, émerveiller le public », a poursuivi Antoine-Marie Leonelli.
La fête de la mandoline se poursuivra le dimanche dès 17 heures avec, bien-sûr, la « Girandulata » Avant la conférence de 18 heures sur le thème « choro et mandoline, du Brésil à la Corse », avec la participation de quelques invités surprises. L’Estudiantina Curtinese, l’Estudiantina di Corsica et la chorale L’Orsulina participeront à l’animation musicale entre 19 et 21 heures avant de laisser la place au Trio Ange Lanzalavi. Le mandoliniste corse que l’on ne présente plus sera sur la scène de ce festival dès 21h15 accompagné par Jérôme Ciosi à la guitare et Bruno Tafani à l’accordéon.
Enfin, la soirée se terminera avec le groupe Eppò. « Il s’agit d’un groupe insulaire composé de 5 artistes passionnés qui mêlent avec audace les traditions insulaires aux rythmes d’ailleurs. Eppò propose une musique vivante, festive, empreinte de poésie et d’humour chantée en langue corse », a conclu Antoine-Marie Leonelli.
Cette 8e édition débutera les 29 et 30 juillet avec une masterclass consacrée à la musique brésilienne et pour laquelle les places sont limitées, « il est donc prudent de réserver dès à présent », a expliqué Antoine-Marie Leonelli.
Le samedi 1er août l’ouverture de la manifestation se fera dans les ruelles de la vieille ville avec la traditionnelle « girandulata » où les mandolinistes cortenais et de la région feront chanter leurs instruments sous la loghja de la place de l’église ainsi que sur la Sculiscia. Un moment de convivialité dès 17 heures qui invitera à la soirée à partir de 18 heures avec « le coin des luthiers ». Ce sera l’occasion de découvrir le savoir-faire des artisans luthiers insulaires à travers une rencontre pédagogique. Suivra à 19 heures une conférence animée la musicienne tunisienne Farah Fersi, véritable virtuose du qanum, instrument central dans la tradition musicale arabe.
À partir de 21 heures, Mandeo proposera le traditionnel apéritif musical avec une scène ouverte à toutes et à tous, histoires de partager un moment « improvisé avec les musiciens qui le souhaitent », a expliqué Antoine-Marie Leonelli.
Place ensuite aux concerts de la soirée avec dès 21h15 le duo Luzi Nascimento. Claire Luzi et Cristiano Nascimento se produisent ensemble depuis 20 ans et se proposent de faire découvrir le choro au public. Le choro est un genre de musique populaire et instrumentale né à Rio de Janeiro au XIXe siècle. Son rythme rapide et ses tonalités joyeuses entraîneront le public à danser au son d’une mandoline et d’une guitare à 7 cordes !
Suivra ensuite le Radim Zenkl Trio réunissant les trois meilleurs instrumentistes de la République Tchèque. Radim Zenkl est mondialement connu et reconnu « pour faire sonner une seule mandoline comme deux instruments distincts. Il est le créateur de la méthode Zenkl. Il va, c’est certain, émerveiller le public », a poursuivi Antoine-Marie Leonelli.
La fête de la mandoline se poursuivra le dimanche dès 17 heures avec, bien-sûr, la « Girandulata » Avant la conférence de 18 heures sur le thème « choro et mandoline, du Brésil à la Corse », avec la participation de quelques invités surprises. L’Estudiantina Curtinese, l’Estudiantina di Corsica et la chorale L’Orsulina participeront à l’animation musicale entre 19 et 21 heures avant de laisser la place au Trio Ange Lanzalavi. Le mandoliniste corse que l’on ne présente plus sera sur la scène de ce festival dès 21h15 accompagné par Jérôme Ciosi à la guitare et Bruno Tafani à l’accordéon.
Enfin, la soirée se terminera avec le groupe Eppò. « Il s’agit d’un groupe insulaire composé de 5 artistes passionnés qui mêlent avec audace les traditions insulaires aux rythmes d’ailleurs. Eppò propose une musique vivante, festive, empreinte de poésie et d’humour chantée en langue corse », a conclu Antoine-Marie Leonelli.
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