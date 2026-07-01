Rémi-François Paolini quitte ses fonctions de recteur de l'académie de Corse

Cette fois, c'est officiel : Rémi-François Paolini n'est plus le recteur de l'académie de Corse. Son départ a été acté ce lundi à l'issue du Conseil des ministres, mettant un terme à un mandat d'un peu moins de deux ans à la tête de l'Éducation nationale dans l'île.



Cette décision intervient plusieurs mois après un premier épisode qui avait suscité de nombreuses réactions en Corse. À l'automne dernier, son remplacement avait un temps été envisagé par le gouvernement avant que la décision ne soit finalement suspendue, dans un contexte de forte mobilisation de nombreux élus insulaires en faveur de son maintien.



Originaire de Piedicorte-di-Gaggio, Rémi-François Paolini avait été nommé recteur en juillet 2024. Au cours de son mandat, il a notamment fait de la langue corse l'un des axes majeurs de son action. Cette orientation s'est traduite dans le projet académique SCOLA 2030, feuille de route de l'académie articulée autour de plusieurs priorités, parmi lesquelles l'inscription de la langue corse comme « savoir scolaire fondamental », l'amélioration du niveau des élèves en français et en mathématiques, le renforcement de l'école inclusive, le soutien aux écoles rurales à travers A scola in paese ou encore une meilleure adaptation des formations aux besoins du territoire.



Dans un communiqué diffusé à l'occasion de son départ, Rémi-François Paolini adresse « ses remerciements les plus chaleureux » à l'ensemble de la communauté éducative, ainsi qu'aux élus et à tous les partenaires avec lesquels il dit avoir eu « l'honneur et le grand plaisir de travailler au service de la jeunesse corse ».



« Je quitte mes fonctions avec beaucoup d'émotion et une immense gratitude après avoir eu le privilège de servir l'académie où j'ai grandi et qui m'a formé », écrit-il, en ajoutant : « Je tiens à saluer les femmes et les hommes qui la font vivre et à les remercier pour leur remarquable engagement. Notre école possède des atouts considérables et j'ai l'espoir que la dynamique engagée avec SCOLA 2030 continuera de porter ses fruits au bénéfice de tous les élèves ». Et de conclure : « Di sti dui anni, teneraghju à mente u ricordu d'un accademia forte assai di e so ricchezze è di a so bella ghjuventù, pronta à risponde à e sfide di dumane. Emu apertu una via, tocc'à voi di cuntinuà la ».