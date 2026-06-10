A màghjina - In Capicorsu, u castellu San Colombanu supraneghja a marina
La rédaction le Mercredi 10 Juin 2026 à 07:05
Sur les hauteurs de Rogliano, u castellu San Colombanu domine Macinaghju depuis des siècles. Face à lui, se dessinent Capraia et Elba à l'horizon.
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Photo : Gérard Audoin