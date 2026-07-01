ViaBastia : des bus gratuits vers les plages de l’Arinella et Tombulu Biancu

Chaque été, la fréquentation des plages augmente et les déplacements peuvent être plus compliqués pour certains habitants, notamment ceux qui ne disposent pas de véhicule. Pour faciliter l’accès au littoral, la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) reconduit son service de bus gratuits à destination des plages de l’Arinella et de Tombulu Biancu. Mis en place depuis une quinzaine d’années, le dispositif est composé de trois liaisons qui viennent compléter l’offre régulière de transport pendant la saison : une ligne entre la mairie de Bastia et la plage de l’Arinella, une autre entre le centre hospitalier de Bastia et la plage de l’Arinella, ainsi qu’une liaison depuis Furiani vers la plage de Tombulu Biancu.





Au-delà de l’aspect pratique, les lignes répondent également, selon la CAB, à un enjeu d’accessibilité pour les habitants ne disposant pas forcément d’un moyen de transport pour rejoindre les plages. « Cela permet vraiment d’assurer une liaison pour les gens qui n’ont pas de véhicule, mais aussi pour des personnes âgées qui auraient du mal à se rendre à la plage, voire même pour des jeunes », explique Jean-Philippe Margheriti, responsable du service transports et mobilités à la CAB. La liaison entre les quartiers sud de Bastia et l’Arinella constitue notamment un point important du dispositif. « Cela permet de faire un trait d’union entre les quartiers sud qui sont des quartiers défavorisés avec la seule et unique plage de Bastia, d’autant plus que c’est quand même assez loin et qu’il y a un dénivelé assez important jusqu’à l’hôpital, surtout dans cette période d'extrême chaleur. »





Parmi les trois lignes proposées, celle reliant l’hôpital de Bastia à l’Arinella est d’ailleurs particulièrement fréquentée. « Ça a du succès, à tel point qu’on affrète un bus standard et non pas une petite navette à cet endroit-là », souligne Jean-Philippe Margheriti.



Le service est accessible gratuitement jusqu’au 31 août 2026, hors dimanches et jours fériés.

