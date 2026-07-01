La Poste met le patrimoine corse à l'honneur avec trois nouveaux collectors de timbres

La Poste de Corse poursuit la mise en valeur du patrimoine insulaire avec le lancement de trois nouveaux collectors de timbres. Chacun des blocs de huit timbres propose un parcours illustré à travers des sites emblématiques de la Corse, en mettant à l'honneur son histoire, son architecture et ses paysages.





Le premier collector est consacré aux citadelles de Corse. Il réunit les principales forteresses de l'île, de Bastia à Bonifacio, en passant par Calvi, Saint-Florent, Corte, Ajaccio et Porto-Vecchio. Témoins des influences pisane, génoise puis française, ces ouvrages militaires rappellent le rôle stratégique de la Corse au fil des siècles. Ce collector a été mis en vente le 1er avril.





Le deuxième collector met à l'honneur Ajaccio. À travers huit timbres, il évoque le patrimoine de la cité impériale, son ouverture sur la Méditerranée et son identité façonnée par son histoire. Les paysages urbains, les perspectives maritimes et les principaux sites de la ville composent cette série, commercialisée depuis le 2 mai.





Le troisième collector est dédié à Bastia. Il invite à découvrir plusieurs lieux emblématiques de la ville, parmi lesquels la citadelle de Terra Nova et le Palais des Gouverneurs, la place Saint-Nicolas, le Vieux-Port, l'Aldilonda, l'escalier Romieu, la place du Marché ou encore la cathédrale Sainte-Marie. Cette série est disponible depuis le 11 mai.





À travers ces trois éditions, La Poste souhaite proposer des timbres qui racontent une partie de l'histoire de la Corse tout en participant à la transmission de son patrimoine.

« Nous sommes particulièrement fiers d'avoir créé ces collectors régionaux, qui traduisent tout l'attachement que nous portons à la Corse. Chacun d'eux met en valeur une part de son histoire, de sa beauté et de son âme, et permet de faire rayonner notre île de manière simple, sensible et accessible. À travers ces timbres, c'est un peu de la Corse que l'on partage », souligne Philippe Guizot, directeur commercial de La Poste de Corse.

Les trois collectors sont disponibles dans l'ensemble des points de vente postaux de Corse.