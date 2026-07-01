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Golfe de Tizzanu : un pêcheur blessé par un trident secouru par la SNSM


La rédaction le Samedi 25 Juillet 2026 à 11:02

Une sortie de pêche en famille a nécessité l'intervention des secours, vendredi soir, au large du golfe de Tizzano, dans le sud de l'île.



@Les Sauveteurs en Mer - Centre SNSM Propriano
@Les Sauveteurs en Mer - Centre SNSM Propriano
Vers 21 heures, les Sauveteurs en Mer du Centre de sauvetage SNSM de Propriano sont intervenus à la demande du CROSS Méditerranée pour porter assistance à un plaisancier blessé.
L'homme pratiquait la pêche à la traîne avec son épouse et leurs deux enfants lorsqu'il s'est profondément planté un trident de pêche dans la main. L'accident est survenu alors qu'il tentait de décrocher un barracuda.
Le patrouilleur de surveillance et de sauvetage SNS 731 Ville de Sartène a rapidement rejoint l'embarcation. Après une régulation médicale assurée par le SAMU de Corse-du-Sud, la victime a été prise en charge par les secouristes de la SNSM.
Le plaisancier a ensuite été rapatrié jusqu'au port de Tizzanu avant d'être évacué vers le centre hospitalier de Sartène afin d'y recevoir les soins nécessaires.
L'embarcation a, quant à elle, été remorquée en toute sécurité jusqu'au port de Tizzanu.




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