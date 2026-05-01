Route des Sanguinaires : vaste opération de contrôle contre les comportements dangereux

Le dispositif mobilisait policiers nationaux, CRS et policiers municipaux dans le cadre d’une action coordonnée de prévention et de répression des infractions routières.Au total, 108 véhicules, 23 voiturettes et 39 deux-roues ont été contrôlés. Les forces de l’ordre ont également procédé au contrôle de 201 personnes.L’opération s’est accompagnée de plusieurs vérifications spécifiques, avec notamment 28 recherches de stupéfiants réalisées à l’aide d’une équipe cynophile. Trois dépistages d’alcoolémie ont été effectués, tous négatifs. Douze dépistages de stupéfiants ont également été réalisés, dont un s’est révélé positif.Au terme de cette opération, les services de police ont dressé six procès-verbaux électroniques et établi une amende forfaitaire délictuelle. Une conduite sous l’emprise de stupéfiants a été relevée.Par ailleurs, 19 infractions liées à des excès de vitesse ont été constatées sur cet axe particulièrement fréquenté.Les forces de l’ordre indiquent que "ce type de contrôle sera renouvelé régulièrement afin de lutter contre les comportements dangereux et prévenir de nouveaux drames sur les routes."







