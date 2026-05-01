Le SC Bastia évite le pire après Le Mans…

Le Sporting, qui redoutait une sanction beaucoup plus lourde après les débordements ayant entraîné l’interruption définitive de la rencontre, échappe finalement au retrait de points ou à une défaite sur tapis vert aggravée. Après lecture du rapport d’instruction, la commission a décidé d’entériner le score acquis sur le terrain au moment de l’arrêt du match, soit une victoire 2-0 du Mans FC.
Les incidents reprochés concernent le comportement des supporters bastiais avec « usage et jets d’engins pyrotechniques ».
En revanche, le club corse est sanctionné sur le plan disciplinaire. La LFP a infligé au SC Bastia deux matches fermes à huis clos au stade Armand-Cesari, ainsi qu’un troisième match avec sursis.
La sanction prend effet immédiatement.
Ces derniers jours, l’inquiétude était forte autour du Sporting, certains craignant des mesures plus sévères compte tenu du contexte des incidents et des précédentes sanctions visant le club. Finalement, si le huis clos représente un coup dur sportif et financier pour le SCB, le club évite le scénario catastrophe qui était redouté après ce Bastia-Le Mans sous haute tension.
Les incidents reprochés concernent le comportement des supporters bastiais avec « usage et jets d’engins pyrotechniques ».
En revanche, le club corse est sanctionné sur le plan disciplinaire. La LFP a infligé au SC Bastia deux matches fermes à huis clos au stade Armand-Cesari, ainsi qu’un troisième match avec sursis.
La sanction prend effet immédiatement.
Ces derniers jours, l’inquiétude était forte autour du Sporting, certains craignant des mesures plus sévères compte tenu du contexte des incidents et des précédentes sanctions visant le club. Finalement, si le huis clos représente un coup dur sportif et financier pour le SCB, le club évite le scénario catastrophe qui était redouté après ce Bastia-Le Mans sous haute tension.
34e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – Le Mans FC du samedi 9 mai 2026.
Comportement des supporters du SC Bastia : usage et jets d’engins pyrotechniques.
Eu égard à l’urgence et aux circonstances tenant au bon déroulement des compétitions, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction et de statuer sur ce dossier ce jour.
Après lecture du rapport d’instruction, la Commission décide d’entériner définitivement le score acquis sur le terrain au moment de l’interruption définitive de la rencontre (0-2 en faveur du Mans FC).
Par ailleurs, la Commission décide d’infliger au club de Bastia la sanction suivante :
- Deux matchs ferme et un match avec sursis à huis-clos du stade Armand Cesari.
La sanction prend effet immédiatement.
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