Le SC Bastia évite le pire après Le Mans…

34e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – Le Mans FC du samedi 9 mai 2026.

Comportement des supporters du SC Bastia : usage et jets d’engins pyrotechniques.



Eu égard à l’urgence et aux circonstances tenant au bon déroulement des compétitions, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction et de statuer sur ce dossier ce jour.



Après lecture du rapport d’instruction, la Commission décide d’entériner définitivement le score acquis sur le terrain au moment de l’interruption définitive de la rencontre (0-2 en faveur du Mans FC).



Par ailleurs, la Commission décide d’infliger au club de Bastia la sanction suivante :



Deux matchs ferme et un match avec sursis à huis-clos du stade Armand Cesari.



La sanction prend effet immédiatement.



