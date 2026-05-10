FO : soutien aux salariés de l’ADMR de la Corse-du-Sud

L’union départementale des syndicats force ouvrière de la Corse du sud apporte son soutien aux salariés de l’ADMR de la Corse du sud en grève pour l’obtention de leurs légitimes revendications.

Cette grève est l’aboutissement de nombreuses années d’une gouvernance irresponsable, de pratiques managériales d’une rare incompétence conduisant à un dialogue social de sourd, à la multiplication des délits d’entrave au Comité Social et Economique qui est l’instance dans laquelle siègent le représentant de

l’employeur et les représentants du personnel, CSE qui doit veiller au bien être, à la sécurité, la santé et aux conditions de travail des salariés.

Un rapport d’audit de 2023 pointant déjà d’énormes carences (conflits de gouvernance, climat social tendu, Procédure d'alerte déclenchée par le Commissaire aux Comptes, activité en baisse globale, résultats dégradés etc..), n’a fait l’objet d’aucun suivi, ni d’aucune solution.

A l’opposé de tout cela, ce sont pressions morales sur le personnel, non respect du droit du travail, autoritarisme et déviance managériale qui encore récemment ont eu des conséquences dramatiques après l’embauche d’une

directrice ne possédant même pas le niveau de diplômes requis pour exercer la fonction, le tout cautionné par un conseil d’administration et un président hors sol.

Le conseil d’administration et le président ont laissé sévir voire cautionné ce management toxique mené par la directrice nouvellement embauchée, à titre d’exemple celle ci avait décidé d’organiser des journées de Travail « pyjama ».

En effet, le personnel concerné était sommé de se rendre au travail en pyjama sous peine de sanction et par ailleurs en contradiction total avec le droit du travail celle-ci interdisait aux délégués du personnel de circuler librement dans les locaux.



Ces comportements sont en décalage total par leur coté surréaliste avec la mission de soutien à la vulnérabilité que mènent les salariés en secteurs en assurant de leur mieux le bien être des personnes âgées qui ne peuvent plus faire face aux actes essentiels de la vie courante en leur permettant de rester dans leur environnement familier qui est un repère affectif fondamental.

Ces missions essentielles nécessitent une écoute, un respect des droits, l’instauration d’un dialogue constructif et la mise en place d’une organisation adaptée pour ces salariés dont le travail est très difficile. De ce fait, L’union

départementale des syndicats FO de la Corse du sud demande la dissolution du conseil d’administration de l’ADMR de la Corse du sud et le départ de cette directrice au profil pour le moins atypique afin que l’ADMR de la Corse du sud puisse repartir sur des bases saines.