Union Régionale CFE-CGC Corse : Soutien aux salariés de l’ADMR de Corse-du-Sud

Nous souhaitons exprimer notre plein soutien aux salariés de l’ADMR de Corse-du-Sud actuellement

mobilisés face à une situation de travail devenue critique.

Les témoignages et constats relayés ces derniers jours font état d’une dégradation profonde des conditions de travail : surcharge chronique, manque de remplacements, désorganisation des services, tensions internes croissantes et exposition accrue aux risques psychosociaux. Cette situation, jugée “ingérable” par de nombreux professionnels, met en danger à la fois la santé des salariés et la qualité du service rendu aux bénéficiaires.

Le recours au droit d’alerte, les nombreux arrêts liés à des chocs psychologiques, ainsi que le mouvement de grève illimitée, traduisent un malaise social grave et ancien, qui ne peut plus être ignoré. Les événements récents, particulièrement marquants, soulignent l’urgence d’une réponse à la hauteur des enjeux humains et organisationnels.

Nous soutenons les revendications des salariés visant : une amélioration immédiate des conditions de travail,

la mise en place d’une gouvernance transparente et respectueuse du droit, l’écoute réelle des personnels et de leurs représentants, des mesures concrètes pour garantir la sécurité, la santé et la dignité au travail.

Les salariés de l’aide à domicile assurent une mission essentielle auprès des personnes les plus fragiles. Ils ne peuvent exercer leur métier dans des conditions dégradées sans conséquences graves pour eux-mêmes comme pour les usagers.

Il est aujourd’hui indispensable que l’ensemble des parties prenantes prenne la mesure de la situation et engage sans délai un dialogue sincère et des actions concrètes pour sortir de cette crise.

Nous appelons à une prise de responsabilité collective afin de rétablir un fonctionnement serein, respectueux des salariés et garant de la continuité d’un service public de qualité.