Bastia - Au lycée Jean-Nicoli, une fresque pour transmettre la mémoire de la Résistance

(Photos Gérard Baldocchi)
C’est une composition autour du sujet de la transmission et de la mémoire. Jeudi matin, les élèves de la classe de Terminale AGOrA (assistance à la gestion des organisations et de leurs activités) du lycée Jean-Nicoli à Bastia ont dévoilé une fresque réalisée durant leur parcours scolaire. Située dans l’une des salles de classe de l’établissement, elle est le résultat d’un projet initié l’année dernière lors de leur participation au concours ID.Patrimoine destiné à sensibiliser les élèves de collège et de lycée à leur patrimoine local.
« Le thème du concours était “passé riche, futur audacieux” », explique Nathalie Timotei, enseignante de gestion au lycée. « Dans le cadre de leur cours de gestion, les élèves doivent créer un événement. Ils ont décidé de réaliser cette fresque dans la continuité du concours et de la présenter aujourd’hui. » Le choix des élèves s’est rapidement porté vers Jean Nicoli, figure de la Résistance qui a donné son nom à leur lycée. « On a décidé de faire une fresque pour rendre hommage aux résistants qui ont donné leur vie pour les nouvelles générations », indique Laurina Vecchioli, élève de terminale.
La fresque se décline ainsi en deux parties : l’une en noir et blanc et l’autre en couleur. La première porte les visages de Paulin Colonna d’Istria, Fred Scamaroni, Jean Nicoli, Danielle Casanova et Marc Bloch, « des figures importantes de la Résistance qu’on a voulu mettre en valeur », précise Marc'Andria Picchioli. « En plus, Marc Bloch, qui était historien et professeur d’histoire-géographie, va bientôt entrer au Panthéon, donc ça va renforcer le fait de le valoriser et de lui rendre hommage ». La seconde partie de la fresque représente « la nouvelle génération corse ». « Les résistants passent le flambeau aux nouvelles générations avec la représentation de la feuille d’olivier et de la colombe, dans le but de transmettre les valeurs de l'humanité, comme la paix et la liberté. »
Pour leur professeur d’arts appliqués, la réalisation de cette fresque a été « un travail assez fédérateur ». « Le projet est parti de la Terminale AGOrA, mais tous les élèves du lycée ont ensuite participé à la création de cette fresque en classe tout en travaillant autour de la mémoire », souligne Didier Cuenca. « Il y a d’abord eu une sensibilisation avec une présentation de cette période assez difficile et douloureuse, et le choix des personnages a alors eu une valeur très symbolique pour créer une composition qui puisse parler de transmission de ce qui s’est passé, mais aussi de transmission de paix avec l’olivier. » Du côté de Nathalie Timotei, ce projet a aussi permis à ses élèves de mettre en pratique les compétences apprises à l’école. « Avec Isabelle Mattei, l’autre professeure de gestion, on met en avant des compétences dont ils ont besoin pour le bac, à savoir le fait de travailler en équipe, de communiquer, de faire preuve d'initiative ou de travailler sur la communication. »
Les élèves, quant à eux, voient en ce projet une manière « d’accentuer notre confiance en nous et notre savoir ». « Ça nous permet de valoriser notre lycée à travers Jean Nicoli. Mais je dirais aussi que c'est une aide pour rendre hommage à toutes ces personnes et pour mettre l’accent sur les valeurs qu’ils ont représentées et qu’ils représenteront toujours », confie Laurina.
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