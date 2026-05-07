Bastia - Au lycée Jean-Nicoli, une fresque pour transmettre la mémoire de la Résistance

(Photos Gérard Baldocchi)





C’est une composition autour du sujet de la transmission et de la mémoire. Jeudi matin, les élèves de la classe de Terminale AGOrA (assistance à la gestion des organisations et de leurs activités) du lycée Jean-Nicoli à Bastia ont dévoilé une fresque réalisée durant leur parcours scolaire. Située dans l’une des salles de classe de l’établissement, elle est le résultat d’un projet initié l’année dernière lors de leur participation au concours ID.Patrimoine destiné à sensibiliser les élèves de collège et de lycée à leur patrimoine local.





« Le thème du concours était “passé riche, futur audacieux” », explique Nathalie Timotei, enseignante de gestion au lycée. « Dans le cadre de leur cours de gestion, les élèves doivent créer un événement. Ils ont décidé de réaliser cette fresque dans la continuité du concours et de la présenter aujourd’hui. » Le choix des élèves s’est rapidement porté vers Jean Nicoli, figure de la Résistance qui a donné son nom à leur lycée. « On a décidé de faire une fresque pour rendre hommage aux résistants qui ont donné leur vie pour les nouvelles générations », indique Laurina Vecchioli, élève de terminale.





La fresque se décline ainsi en deux parties : l’une en noir et blanc et l’autre en couleur. La première porte les visages de Paulin Colonna d’Istria, Fred Scamaroni, Jean Nicoli, Danielle Casanova et Marc Bloch, « des figures importantes de la Résistance qu’on a voulu mettre en valeur », précise Marc'Andria Picchioli. « En plus, Marc Bloch, qui était historien et professeur d’histoire-géographie, va bientôt entrer au Panthéon, donc ça va renforcer le fait de le valoriser et de lui rendre hommage ». La seconde partie de la fresque représente « la nouvelle génération corse ». « Les résistants passent le flambeau aux nouvelles générations avec la représentation de la feuille d’olivier et de la colombe, dans le but de transmettre les valeurs de l'humanité, comme la paix et la liberté. »

