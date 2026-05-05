"Turchinu, biancu...Neru!" : dédicace le 6 mai à la librairie Papi

Ce livre-témoignage retrace l’expérience personnelle de Didier Grassi de la tragédie du 5 mai 1992, de l’avant à l’après, du chaos à la reconstruction, et du combat pour la mémoire collective. Une histoire intime, mais aussi un hommage à toutes celles et ceux qui ont été touchés ce soir-là et qui, depuis, se battent pour que jamais on n’oublie. Les bénéfices de la vente du livre sont reversés au Collectif des Victimes du 5/5/92 et à l’Associu Sporting Bastia 92.

Dédicace ce mercredi 6 mai de 16h30 à 19heures à la librairie Papi, 39 boulevard Paoli à Bastia