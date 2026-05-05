136 km/h au lieu de 80 sur la RD859 : un jeune conducteur intercepté à Figari

Le week-end du 1er mai, et alors que la Corse-du-Sud connaît une forte affluence touristique, les gendarmes de la brigade motorisée de Figari, appuyés par les militaires du DSICF, ont assuré une présence renforcée sur les routes. Les contrôles se sont concentrés sur « les infractions les plus accidentogènes » : vitesse excessive (radars mobiles déployés sur les axes limités à 80 et 90 km/h), lutte contre les addictions (dépistages systématiques alcool et stupéfiants aux abords des zones festives), respect des règles (surveillance des priorités et des franchissements de lignes continues sur les routes sinueuses) et contrôle des équipements de sécurité pour les deux-roues.



À Figari, sur la RD859, un jeune conducteur de 18 ans en permis probatoire a été contrôlé à la vitesse de 136 km/h, sur une portion limitée à 80 km/h. Son permis de conduire lui a immédiatement été retiré, et son véhicule a été immobilisé. Sur leurs réseaux sociaux, les gendarmes rappellent que « la route n'est pas un circuit » et qu’« un excès de vitesse, surtout en période de forte affluence, met en péril votre vie et celle des autres ».

