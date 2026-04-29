163e anniversaire du combat de Camerone

Alice Rufo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants, se rendra le jeudi 30 avril 2026 à Calvi, en Haute-Corse, pour présider la cérémonie militaire du 163e anniversaire du combat de Camerone, organisée au 2e Régiment Étranger deParachutistes (2e REP), au camp Raffali.

À l'occasion de cette cérémonie, la ministre déléguée remettra les insignes de Grand-Croix de la Légion d'honneur à l'adjudant (ER) SANTELI, en reconnaissance de son engagement exceptionnel au service de la France.