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Stonde di vita avec… Battì Manfruelli, dessinateur de presse


le Mercredi 29 Avril 2026 à 18:13

Depuis 1975, @Batti.manfruelli dessine l'actualité pour de nombreux médias, CNI compris. Afin de vous le faire mieux connaître, nous avons partagé une journée avec le dessinateur préféré de Corse Net Infos. Pour Stonde di Vita, il explique son métier et les difficultés auxquelles il va être confronté à l'avenir.



Stonde di vita avec… Battì Manfruelli, dessinateur de presse






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