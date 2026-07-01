U tempu in Corsica
Après les averses orageuses de la veille, un temps sec, bien ensoleillé ou passagèrement voilé, s'installe sur l'île même si la matinée est encore un peu nuageuse avec des ondées résiduelles. Mais le thermomètre - 36 degrés pour les maximales - ne varie guère.
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(Serge Vignali)