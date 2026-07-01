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U tempu in Corsica


le Dimanche 26 Juillet 2026 à 07:05

Après les averses orageuses de la veille, un temps sec, bien ensoleillé ou passagèrement voilé, s'installe sur l'île même si la matinée est encore un peu nuageuse avec des ondées résiduelles. Mais le thermomètre - 36 degrés pour les maximales - ne varie guère.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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