Saint-Christophe à Bastia - Traditionnelle bénédiction des voitures à Notre-Dame de Lourdes

Saint Christophe est fêté le 25 juillet dans le calendrier chrétien occidental et le 21 août dans le calendrier français. Le 25 juillet est en effet la date officielle du martyrologe romain et la célébration par l'Église. Saint Christophe est le saint patron des voyageurs, des conducteurs et de tous ceux qui se déplacent. Il offre une protection symbolique contre les accidents, les dangers de la route et les morts subites. Sa protection est directement liée à sa célèbre légende issue de la Légende dorée. Christophe était un géant qui aidait les gens à traverser un fleuve dangereux. Il y porta un enfant qui se révéla être Jésus-Christ. Saint Christophe, du grec Christophoros, signifie « celui qui porte le Christ ». En portant le poids du monde, symbolisé par l'Enfant Jésus, Saint Christophe est devenu le guide rassurant qui veille sur les chemins et escorte les voyageurs vers leur destination.





Lors de la messe, le Père Georges Nicoli, doyen de Bastia, curé de Notre-Dame de Lourdes, lança avec une pointe d’humour que « La bénédiction de votre voiture ne vous dispense pas de respecter le code de la route, de rouler avec prudence, ni ne vous transforme pas en un crack du volant». La messe célébrée, au pied de l’église, l’ecclésiastique a alors béni une à une les voitures.

En ce cette période où les incendies se multiplient, en Corse et dans le monde, le Padre a également demandé aux fidèles de prier Sainte Barbe et Saint Florian :

« Par l’intercession de saint Florian, courageux témoin du Christ et protecteur des sapeurs-pompiers, et de sainte Barbe, vierge fidèle et puissante protectrice dans les dangers, nous te supplions d’étendre ta main sur la Corse.

Apaise la violence des flammes, protège nos montagnes, nos forêts, nos villages et tous les êtres vivants.

Veille avec amour sur les femmes et les hommes qui combattent le feu au péril de leur vie.

Donne aux sapeurs-pompiers le courage dans le combat, la force dans la fatigue, la prudence dans leurs décisions et la protection de tes saints anges.

Saint Florian, toi qui as combattu les flammes et servi le Christ jusqu’au martyre, prie pour tous les sapeurs-pompiers et obtiens-leur la grâce d’accomplir leur mission dans la paix et la sécurité.

Sainte Barbe, protectrice dans les périls, veille sur tous ceux qui risquent leur vie pour sauver celle des autres, et garde-les de tout mal.

Seigneur Jésus,

Toi qui as commandé aux vents et à la mer, commande aujourd’hui aux éléments déchaînés.

Que les incendies s’éteignent, que la paix revienne sur notre terre, et que toute notre vie rende gloire à ton saint Nom.

Nous te le demandons, par l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie,

Reine de la Corse, de saint Florian et de sainte Barbe.

Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen ».

