Corte : Une journée pour tisser des liens entre les générations

Le Service Civique Solidarité Seniors est un dispositif permettant de lutter contre l’isolement des personnes âgées. C’est à ce titre qu’a lieu tous les ans, depuis 2009, cette Journée Européenne Intergénérationnelle. C’est aussi l’occasion de mettre en lumière l’engagement des jeunes en faveur des seniors, « par le biais du service civique sur le territoire de la Corse. »

«Aujourd’hui, et pour la troisième édition, nous avons rassemblé à Corte l’ensemble des partenaires que sont les structures comme les EPAHD, les CCAS, les centres sociaux ou les centres hospitaliers qui accueillent les jeunes en service civique. Nous avons également convié les jeunes volontaires à cette journée de manière à échanger et à faire un bilan après six mois d’activité auprès des seniors. Des représentants de l’Etat, du ministère de l’Education Nationale, de la SDJES et de l’ARS étaient également présents, ainsi que le financeur du dispositif à savoir l’AGIRC ARRCO », ont expliqué Pauline Saget et Camille Pliskal, respectivement responsable du service civique solidarité seniors pour la région PACA-Corse et responsable de l’association service civique solidarité séniors pour la Corse.





L’association service civique solidarité séniors invite les jeunes à s’engager dans cette mission à travers des offres de missions « publiées sur le site de l’agence du service civique qui va ensuite détailler la nature de la mission ainsi que le lieu et le public qui sera accompagné. Les jeunes font acte de candidature avant de suivre un entretien avec la structure devant les accueillir pour une durée de six à huit mois pour accompagner les personnes âgées », a poursuivi Camille Pliskal.

Ce dispositif permet d’agir efficacement contre l’isolement social des seniors. Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans souhaitant s’investir dans cette mission. « Le service civique permet de lutter contre l’isolement des personnes âgées par la présence d’un binôme de jeunes au domicile ou de volontaires au sein de résidences spécialisées. En luttant contre l’isolement des seniors cela passe par du lien social, des animations, diverses activités, des visites de convivialité, etc. A chaque volontaire ensuite de mettre en pratique ces dispositions ».





Le service civique est un dispositif d’Etat qui est indemnisé à hauteur de 620 euros. Une somme prise en charge à 80% par l’Etat et à 20% par la structure d’accueil à raison de 24 heures de missions par semaine.

« Après le mot de bienvenue des différents partenaires, nous avons présenté la mobilisation service civique solidarité seniors ainsi que les témoignages des volontaires et nous avons organisé des activités intergénérationnelles pour échanger par rapport à certaines thématiques comme, par exemple, quel était ton rêve à 20 ans », a conclu Pauline Saget.

