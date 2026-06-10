Le PCF de Corse-du-Sud apport son soutien aux salariés de l'ADAPEI 2A

Dans un communiqué transmis à notre rédaction, la fédération de Corse-du-Sud du Parti Communiste tient à apporter son soutien aux salariés de l'ADAPEI 2A :



" Les salariés de l’ADAPEI 2A sont en grève depuis plusieurs jours. À l’origine de cette mobilisation figure le non-respect du protocole de fin de conflit signé en février dernier entre les organisations syndicales et la direction. Plus préoccupant encore, des procédures disciplinaires ont été engagées contre deux salariés, tandis que les pressions exercées à l’encontre des grévistes semblent s’être intensifiées.



Les communistes de Corse-du-Sud tiennent à exprimer leur soutien plein et entier aux salariés mobilisés, qui défendent légitimement leurs droits ainsi que l’amélioration de leurs conditions de travail. Ils appellent la direction à retirer les procédures disciplinaires visant les deux salariés concernés et à renouer un véritable dialogue social, en respectant les engagements pris lors de la signature du protocole de fin de conflit de février 2026 et en recherchant une issue constructive à cette crise.



Il est indispensable de mettre un terme à cette spirale de tensions, dont les conséquences seraient préjudiciables non seulement aux salariés, mais également aux personnes en situation de handicap accompagnées par l’association ainsi qu’à leurs familles.



Au-delà des déclarations de principe, les élus et les pouvoirs publics doivent prendre pleinement la mesure de la situation. Le secteur médico-social ne peut plus servir de variable d’ajustement des politiques publiques. Un renforcement significatif des moyens humains, financiers et matériels qui lui sont consacrés, ainsi qu’une gouvernance plus sereine, plus transparente et davantage respectueuse des femmes et des hommes qui le font vivre au quotidien, constituent une nécessité pour garantir des conditions de travail dignes aux professionnels et assurer un accompagnement de qualité aux personnes en situation de handicap ainsi qu’à leurs proches "