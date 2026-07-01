Bastia - Quand l’art rencontre le café : plongez dans l’univers d’Ange Leccia à Okoffee

L’exposition présente une sélection de photographies d’Ange Leccia, un pan de son travail habituellement montré dans des formats bien plus grands, parfois monumentaux. Pour l’occasion, elles ont été pensées pour s’adapter au lieu : « Je n’ai pas eu de directives, c’était carte blanche dans l’exposition », précise Yohann Boyer-Lodovici.

Le point de départ visuel de l’accrochage : des vêtements teints à l’indigo selon une technique japonaise, suspendus à une corde à linge qui rappelle « Bastia ou encore Naples, la Méditerranée ». Cette corde devient le fil rouge du parcours : « Elle fait le lien entre toutes les œuvres puisque l’on doit circuler dans un espace », détaille Yohann Boyer-Lodovici. Le parcours se referme sur une vidéo projetée d’un coucher de soleil dans le Cap Corse, en écho à ses orgines, l’artiste étant né à Minerviu, hameau hameau de Barrettali. Un paysage corse associé au Japon, deux territoires qui occupent une place particulière dans l’univers de l’artiste.



Pour Alma Isolina, photographe, l’exposition brouille les repères de manière assez inattendue : « Il y en a qui venaient pour le café et qui ont découvert Ange qu’ils connaissaient, parce qu’il est quand même connu. Ils étaient assez surpris de le trouver ici. Et d’autres avaient l’impression que ce n’était pas une expo temporaire, que ça faisait partie du lieu. »



Un dépaysement que Yohann Boyer-Lodovici compare à celui que peuvent ressentir certains habitués du café face à un produit qui sort de leurs repères. « On a une vision de l’art contemporain un peu élitiste ou peu accessible, on ne comprend pas forcément ce qui est dit. C’est la même chose dans le café. Au début, il y a la première image qu’on peut avoir, mais il faut aller au-delà de ça. C’est un apprentissage.» Une passion pour un métier de bouche, une autre pour l’image : « Deux passionnés de deux domaines différents se retrouvent justement parce qu’ils sont animés par une passion », résume Alma Isolina, « ils se comprennent, parce que la passion prend le dessus. »