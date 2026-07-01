Incendie à Biguglia - 150 hectares parcourus, un important dispositif restera mobilisé toute la nuit

Grâce à l'engagement des sapeurs-pompiers au sol et à l'action coordonnée des moyens aériens, la progression du feu a pu être contenue malgré des conditions météorologiques défavorables. Des reprises ont néanmoins été observées en direction de la ligne de crête.

Selon le dernier point de situation, 150 hectares ont été parcourus par les flammes.

Les secteurs les plus sensibles restent situés au sud, au-dessus du village de Biguglia, ainsi que dans le secteur de Lancone. La partie nord du sinistre demeure également sous surveillance en raison de son accès particulièrement difficile.

Les sapeurs-pompiers poursuivent leurs opérations avec l'appui des Engins Lourds de Progression (ELP), des forestiers-sapeurs et des moyens aériens afin de contenir le sinistre. À ce stade, le feu reste éloigné des habitations.



Le confinement des habitants privilégié à Biguglia

En concertation avec la commune de Biguglia les autorités ont décidé de privilégier le confinement des habitants, invités à rester à leur domicile. Les consignes sont régulièrement relayées auprès de la population par l'intermédiaire des Plans communaux de sauvegarde (PCS).

Les opérations terrestres et aériennes se poursuivent. Un important dispositif restera mobilisé durant toute la nuit afin de consolider les secteurs les plus sensibles, traiter les points chauds et prévenir toute reprise de la progression du feu.

Par ailleurs, un filtrage est toujours en place sur le secteur de Biguglia. L'accès est réservé aux seuls riverains, sous le contrôle des forces de l'ordre.