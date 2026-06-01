Bastia : La Fête Dieu célébrée à Bastia

Ce dimanche 7 juin, à 16 heures, sera célébrée à Bastia, une des plus vieilles traditions religieuses en Corse, la Fête Dieu, également connue sous le nom de Corpus Domini ou Corpus Christi. La procession partira de l'église San Ghjisè à 16 heures. Elle réunira toutes les confréries bastiaises : Confrérie Saint François d’Assise de lupino, l’Archiconfrerie de Saint Joseph, Confrérie Assunta Gloriosa de Sainte Marie, Confrérie Sainte Croix, Confrérie Saint Charles, Confrérie Saint Roch, Confrérie de l’Immaculée Conception, Confrérie San Stefanu de Cardo. Toutes les confréries de l’île sont également invitées.

La procession partira de Saint Joseph à 16h et rejoindra ensuite les églises Sainte Marie, Sainte Croix, Saint Charles, Saint Roch, Immaculée Conception, Saint Jean et se terminera au kiosque de la place St Nicolas.