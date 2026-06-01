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Figarella - Retour en images sur les 150 ans de l'église de Saint Antoine de Padoue


Charles Monti (Charles-Vincent Monti) le Samedi 13 Juin 2026 à 20:35

À Figarella, les 150 ans de l'église ont été célébrés ce dimanche dans la ferveur et la convivialité.



Figarella - Retour en images sur les 150 ans de l'église de Saint Antoine de Padoue
Le village de Figarella, sur la commune de Santa Maria di Lota, a célébré ce dimanche les 150 ans de son église à l'occasion de la fête de la Saint-Antoine de Padoue. Malgré une chaleur accablante, une nombreuse assistance s'est réunie pour participer à cette journée marquée par la présence du cardinal François-Xavier Bustillo, évêque de l'Église de Corse.
Cette célébration revêtait une dimension particulière puisqu'elle intervenait cinquante ans après le centenaire de l'édifice, célébré en 1976 par un autre évêque de l'Église de Corse, Mgr Jean-Charles Thomas en l'occurrence, inscrivant ainsi cette fête dans une continuité historique et spirituelle chère aux habitants du village.


À l'issue de la cérémonie religieuse, les festivités se sont poursuivies dans une ambiance chaleureuse autour d'agapes offertes par la municipalité dirigée par Guy Armanet. Une réception dont la réussite doit beaucoup à l'engagement des nombreux habitants et résidents de Figarella, qui se sont investis sans compter dans l'organisation et le service, témoignant une nouvelle fois de l'attachement de toute une communauté à son patrimoine et à ses traditions.
 






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