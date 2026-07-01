Les chiffres du chômage repartent à la hausse en Corse au deuxième trimestre

Après un début d'année relativement stable, le marché de l'emploi se dégrade de nouveau en Corse. Selon les derniers chiffres publiés par la DREETS ce mardi, « le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail et tenus de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 21 800 » au deuxième trimestre 2026. Parmi eux, « 14 210 sont sans emploi (catégorie A) et 7 590 exercent une activité réduite ». En trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi des catégories A, B et C progresse ainsi de 3,5 % (+730 personnes), soit une hausse de 3,1 % sur un an.



Plus largement, la DREETS indique que « le nombre de personnes inscrites à France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social (catégories A, B, C, D, E) croît de 2,9 % (+720) et augmente de 2,3 % sur un an ». Au total, 25 690 personnes sont désormais inscrites dans ces catégories en Corse. À celles-ci s'ajoutent 1 003 personnes inscrites en parcours social (catégorie F) et 2 896 en attente d'une orientation par le réseau pour l'emploi (catégorie G), deux catégories créées en janvier 2025 dans le cadre de la loi pour le plein emploi.



Dans le détail, la catégorie A, qui regroupe les personnes sans aucun emploi, enregistre une hausse de 1,7 % sur le trimestre et de 1,6 % sur un an. Les demandeurs d'emploi exerçant une activité réduite augmentent pour leur part de 2,7 % en catégorie B et de 10 % en catégorie C en l'espace de trois mois.



Si les deux départements sont concernés par cette progression, la tendance est plus prononcée en Corse-du-Sud. Le nombre de demandeurs d'emploi des catégories A, B et C y atteint 10 200 personnes, en hausse de 3,9 % sur le trimestre et de 4,2 % sur un an. La catégorie A progresse, elle, de 2,8 % en trois mois pour atteindre 6 880 inscrits.



En Haute-Corse, 11 600 personnes sont inscrites dans les catégories A, B et C, soit une augmentation de 3 % sur le trimestre et de 2,2 % sur un an. La catégorie A y demeure plus stable, avec une hausse limitée à 0,7 % sur trois mois et un léger recul de 0,8 % par rapport au deuxième trimestre 2025.



Les jeunes particulièrement touchés



La hausse concerne par ailleurs toutes les classes d'âge, mais elle est particulièrement marquée chez les plus jeunes. Les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans voient leurs effectifs progresser de 5,6 % au cours du trimestre. Les personnes âgées de 50 ans et plus enregistrent une augmentation de 4,7 %, tandis que la hausse atteint 2,2 % chez les 25-49 ans.



Autre enseignement de cette publication, le chômage de longue durée poursuit sa progression. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis un an ou plus augmente de 3,5 % sur le trimestre et de 20,4 % sur un an. Ils représentent désormais 32,8 % des inscrits en catégories A, B et C en Corse.



La DREETS invite toutefois à interpréter ces résultats avec prudence. Les statistiques demeurent en effet influencées par les changements introduits par la loi pour le plein emploi, qui a entraîné l'inscription automatique de nouveaux publics à France Travail, ainsi que par les nouvelles règles d'actualisation et le régime de sanctions. Ainsi, « sur un champ non affecté par l'inscription automatique de nouveaux publics », le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A « baisse de 0,9 % ce trimestre et baisse de 2,2 % sur un an », précise la DREETS.