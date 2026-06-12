L'église Saint-Antoine-de Padoue de Figarella a 150 ans

Un double anniversaire
Il est des dates dans la vie importantes. Des moments qui marquent une existence. Des instants gravés dans le marbre. C’est un évènement de ce type que se prépare à vivre toute la communauté villageoise de Figarella.
Les habitants de ce hameau de Santa-Maria-di-Lota vont célébrer ce samedi 13 juin à partir de 10h30 les 150 ans de leur église paroissiale.
L’édifice religieux, dont la construction avait débuté en 1864, selon les sources officielles de l’évêché d’Ajaccio, a été livrée dans le courant de l’année 1876. Le 6 mai 1876, Mgr de Peretti, en visite pastorale dans la Pieve de Lota, bénissait solennellement l’église dédiée à saint Antoine de Padoue. Ce ne sera que le 1er octobre 1876 que la première messe y sera célébrée avec faste, malgré la tempête qui avait sévi la veille et avait emporté les arches majestueux disposés tout autour de l’église.
Cent cinquante ans, plus tard, les Figarellais tiennent ainsi à honorer la mémoire de leurs ancêtres qui ont participé à l’édification de leur église. Une grande journée de festivités est prévue ce samedi 13 juin. La grand messe sera célébrée à 10h30 par le Père Paulo Lombardi, curé de la paroisse. A 16 heures, son éminence, le cardinal François-Xavier Bustillo, présidera la procession de l’imposante statue du contemporain de Saint Fraçois d’Asssise, dans les rues du village. Une date d’autant plus symbolique pour le cardinal Bustillo qui célèbre le même jour les 5 ans de son ordination épiscopale, le 13 juin 2011.
A l’issue de cette journée placée sous le vocable du saint Portugais enterré à Padoue, un moment de réjouissance a été voulu par la municipalité de Santa-Maria-di-Lota dirigée par Guy Armanet.
Les habitants de ce hameau de Santa-Maria-di-Lota vont célébrer ce samedi 13 juin à partir de 10h30 les 150 ans de leur église paroissiale.
L’édifice religieux, dont la construction avait débuté en 1864, selon les sources officielles de l’évêché d’Ajaccio, a été livrée dans le courant de l’année 1876. Le 6 mai 1876, Mgr de Peretti, en visite pastorale dans la Pieve de Lota, bénissait solennellement l’église dédiée à saint Antoine de Padoue. Ce ne sera que le 1er octobre 1876 que la première messe y sera célébrée avec faste, malgré la tempête qui avait sévi la veille et avait emporté les arches majestueux disposés tout autour de l’église.
Cent cinquante ans, plus tard, les Figarellais tiennent ainsi à honorer la mémoire de leurs ancêtres qui ont participé à l’édification de leur église. Une grande journée de festivités est prévue ce samedi 13 juin. La grand messe sera célébrée à 10h30 par le Père Paulo Lombardi, curé de la paroisse. A 16 heures, son éminence, le cardinal François-Xavier Bustillo, présidera la procession de l’imposante statue du contemporain de Saint Fraçois d’Asssise, dans les rues du village. Une date d’autant plus symbolique pour le cardinal Bustillo qui célèbre le même jour les 5 ans de son ordination épiscopale, le 13 juin 2011.
A l’issue de cette journée placée sous le vocable du saint Portugais enterré à Padoue, un moment de réjouissance a été voulu par la municipalité de Santa-Maria-di-Lota dirigée par Guy Armanet.
C'était il ya 50 ans
Déjà il y a 50 ans, Le village de Figarella, avait célébré avec éclat le centenaire de son église Saint-Antoine. Pour cette occasion exceptionnelle, le village avait été entièrement décoré de guirlandes, de fleurs et de nombreux ornements, tandis qu'une vaste aire de stationnement avait été aménagée pour accueillir les centaines de visiteurs.
Une messe solennelle présidée par Mgr Jean-Charles Thomas
Le temps fort de la journée a été une messe solennelle célébrée à 10 heures par Mgr Jean-Charles Thomas, évêque de Corse. La cérémonie a réuni de nombreux prêtres du diocèse ainsi que les autorités civiles et religieuses de la région.
Au cours de l'office, quinze enfants du village ont reçu le sacrement de la confirmation, donnant à cette célébration une dimension particulièrement symbolique.
L'église s'étant révélée trop petite pour contenir tous les fidèles, une foule importante s'est rassemblée autour de l'édifice pour participer à la fête.
Un hommage à toute une communauté
Dans son homélie, l'évêque a rappelé que la construction puis la restauration de l'église étaient le fruit de la foi et de l'engagement des habitants. Il a insisté sur l'importance de faire vivre une communauté chrétienne au-delà des murs de l'édifice, en soulignant que la véritable Église est celle des fidèles réunis dans la charité et la fraternité.
À l'issue de la célébration, un « Te Deum » d'action de grâce a été chanté avant que l'évêque n'exprime le souhait que l'édifice, consacré à Saint-Antoine de Padoue, puisse un jour être restauré et continuer à être le cœur spirituel du village.
Une grande fête populaire
Les festivités se sont poursuivies tout au long de la journée sur la place de l'église avec une kermesse, des stands, des jeux et des concours destinés aux petits comme aux grands.
À partir de 21 heures, un grand bal animé par l'orchestre Hyacinthe Maestracci devait prolonger les réjouissances jusque tard dans la nuit, dans une ambiance conviviale réunissant habitants du village et nombreux visiteurs.
Un événement marquant pour Figarella
Cette célébration du centenaire a constitué un moment fort de la vie de Figarella. Elle a mêlé recueillement religieux, mémoire collective et fête populaire, illustrant l'attachement des habitants à leur patrimoine et à leur identité villageoise. L'importante affluence témoigne de l'écho qu'avait suscité cet anniversaire bien au-delà de la seule communauté paroissiale.
Ce samedi 13 juin restera, à n’en pas douter, longtemps gravé dans la mémoire des Figarellais réunis autour de leur saint patron pour célébrer les 150 ans de leur église. Un anniversaire rehaussé par la présence du cardinal François-Xavier Bustillo, dont la venue dans le village constitue un événement exceptionnel. La présence d’un si haut dignitaire de l’Église catholique restera, en effet, sans doute unique dans l’histoire de Figarella.
Une messe solennelle présidée par Mgr Jean-Charles Thomas
Le temps fort de la journée a été une messe solennelle célébrée à 10 heures par Mgr Jean-Charles Thomas, évêque de Corse. La cérémonie a réuni de nombreux prêtres du diocèse ainsi que les autorités civiles et religieuses de la région.
Au cours de l'office, quinze enfants du village ont reçu le sacrement de la confirmation, donnant à cette célébration une dimension particulièrement symbolique.
L'église s'étant révélée trop petite pour contenir tous les fidèles, une foule importante s'est rassemblée autour de l'édifice pour participer à la fête.
Un hommage à toute une communauté
Dans son homélie, l'évêque a rappelé que la construction puis la restauration de l'église étaient le fruit de la foi et de l'engagement des habitants. Il a insisté sur l'importance de faire vivre une communauté chrétienne au-delà des murs de l'édifice, en soulignant que la véritable Église est celle des fidèles réunis dans la charité et la fraternité.
À l'issue de la célébration, un « Te Deum » d'action de grâce a été chanté avant que l'évêque n'exprime le souhait que l'édifice, consacré à Saint-Antoine de Padoue, puisse un jour être restauré et continuer à être le cœur spirituel du village.
Une grande fête populaire
Les festivités se sont poursuivies tout au long de la journée sur la place de l'église avec une kermesse, des stands, des jeux et des concours destinés aux petits comme aux grands.
À partir de 21 heures, un grand bal animé par l'orchestre Hyacinthe Maestracci devait prolonger les réjouissances jusque tard dans la nuit, dans une ambiance conviviale réunissant habitants du village et nombreux visiteurs.
Un événement marquant pour Figarella
Cette célébration du centenaire a constitué un moment fort de la vie de Figarella. Elle a mêlé recueillement religieux, mémoire collective et fête populaire, illustrant l'attachement des habitants à leur patrimoine et à leur identité villageoise. L'importante affluence témoigne de l'écho qu'avait suscité cet anniversaire bien au-delà de la seule communauté paroissiale.
Ce samedi 13 juin restera, à n’en pas douter, longtemps gravé dans la mémoire des Figarellais réunis autour de leur saint patron pour célébrer les 150 ans de leur église. Un anniversaire rehaussé par la présence du cardinal François-Xavier Bustillo, dont la venue dans le village constitue un événement exceptionnel. La présence d’un si haut dignitaire de l’Église catholique restera, en effet, sans doute unique dans l’histoire de Figarella.
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