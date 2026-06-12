L'église Saint-Antoine-de Padoue de Figarella a 150 ans

Déjà il y a 50 ans, Le village de Figarella, avait célébré avec éclat le centenaire de son église Saint-Antoine. Pour cette occasion exceptionnelle, le village avait été entièrement décoré de guirlandes, de fleurs et de nombreux ornements, tandis qu'une vaste aire de stationnement avait été aménagée pour accueillir les centaines de visiteurs.





Une messe solennelle présidée par Mgr Jean-Charles Thomas

Le temps fort de la journée a été une messe solennelle célébrée à 10 heures par Mgr Jean-Charles Thomas, évêque de Corse. La cérémonie a réuni de nombreux prêtres du diocèse ainsi que les autorités civiles et religieuses de la région.

Au cours de l'office, quinze enfants du village ont reçu le sacrement de la confirmation, donnant à cette célébration une dimension particulièrement symbolique.

L'église s'étant révélée trop petite pour contenir tous les fidèles, une foule importante s'est rassemblée autour de l'édifice pour participer à la fête.





Un hommage à toute une communauté

Dans son homélie, l'évêque a rappelé que la construction puis la restauration de l'église étaient le fruit de la foi et de l'engagement des habitants. Il a insisté sur l'importance de faire vivre une communauté chrétienne au-delà des murs de l'édifice, en soulignant que la véritable Église est celle des fidèles réunis dans la charité et la fraternité.

À l'issue de la célébration, un « Te Deum » d'action de grâce a été chanté avant que l'évêque n'exprime le souhait que l'édifice, consacré à Saint-Antoine de Padoue, puisse un jour être restauré et continuer à être le cœur spirituel du village.





Une grande fête populaire

Les festivités se sont poursuivies tout au long de la journée sur la place de l'église avec une kermesse, des stands, des jeux et des concours destinés aux petits comme aux grands.

À partir de 21 heures, un grand bal animé par l'orchestre Hyacinthe Maestracci devait prolonger les réjouissances jusque tard dans la nuit, dans une ambiance conviviale réunissant habitants du village et nombreux visiteurs.





Un événement marquant pour Figarella

Cette célébration du centenaire a constitué un moment fort de la vie de Figarella. Elle a mêlé recueillement religieux, mémoire collective et fête populaire, illustrant l'attachement des habitants à leur patrimoine et à leur identité villageoise. L'importante affluence témoigne de l'écho qu'avait suscité cet anniversaire bien au-delà de la seule communauté paroissiale.





Ce samedi 13 juin restera, à n’en pas douter, longtemps gravé dans la mémoire des Figarellais réunis autour de leur saint patron pour célébrer les 150 ans de leur église. Un anniversaire rehaussé par la présence du cardinal François-Xavier Bustillo, dont la venue dans le village constitue un événement exceptionnel. La présence d’un si haut dignitaire de l’Église catholique restera, en effet, sans doute unique dans l’histoire de Figarella.