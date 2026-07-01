A màghjina - Rundinara, un gioiellu turchinu
La vue aérienne met en valeur l'arc parfait de la baie de Rondinara, les dégradés de turquoise de ses eaux peu profondes et les voiliers au mouillage. Entre Bonifacio et Porto-Vecchio, ce site est l'un des joyaux naturels du littoral corse.
Si, comme Thierry Desnoyer, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.