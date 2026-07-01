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A màghjina - Rundinara, un gioiellu turchinu


le Mardi 28 Juillet 2026 à 07:25

La vue aérienne met en valeur l'arc parfait de la baie de Rondinara, les dégradés de turquoise de ses eaux peu profondes et les voiliers au mouillage. Entre Bonifacio et Porto-Vecchio, ce site est l'un des joyaux naturels du littoral corse.
Si, comme Thierry Desnoyer, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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