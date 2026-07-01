« Nuits du piano » à Bastia et Erbalonga du 29 juillet au 4 août

A la baguette de cette manifestation Patrice Moracchini, initiateur et directeur artistique de la manifestation. Natif d’Orezza, il a été très tôt bercé par la musique, avant de prendre, tout jeune, des cours de piano notamment au conservatoire de Genève. Installé à Paris, il y donnera ensuite de nombreux concerts. C’est en 2012, qu’il décide de partager sa passion avec son île avec des concerts au théâtre de verdure d’Erbalonga et au cœur du musée de Bastia. « A travers cette manifestation culturelle nous souhaitons développer les carrières avec un choix d’artistes bien au-delà de nos frontières. Ce festival se veut en dehors des autres festivals avec une édition à Paris de 5 concerts par an à la salle Cortot et ensuite une édition, l’été, en Corse pour qu’il y ait synergie entre la capitale et l’île. C’est ce qui donne une identité unique au festival » souligne P. Moracchini. Les pianistes qui se produisent sont tous de très grands artistes, peu connu en France mais connus internationalement.
La programmation 2026 est encore excellente. « L'exigence d'une qualité toujours renouvelée, et la découverte de talents hors du commun, sont la signature de ce festival. Chaque concert est conçu comme un projet musical mûrement réfléchi avec des programmes soigneusement établis » indique P. Moracchini.
La programmation 2026 est encore excellente. « L'exigence d'une qualité toujours renouvelée, et la découverte de talents hors du commun, sont la signature de ce festival. Chaque concert est conçu comme un projet musical mûrement réfléchi avec des programmes soigneusement établis » indique P. Moracchini.
Le programme
Mercredi 29 juillet à 21h15 au Palais des Gouverneurs de Bastia : Antonii Baryshevkyi : Chopin - Debussy - Ligeti - Shalygin - Liszt
« Ce pianiste ukrainien a, entre autres, remporté le prestigieux concours Arthur Rubinstein en 2014 » nous le présente Patrice Moracchini. « Possédant une personnalité forte, cet artiste est attentif à enrichir son répertoire de compositeurs peu joués. Un programme très particulier avec une première partie consacrée à l’intégrale des ballades de Chopin, tandis que la deuxième proposera un florilège d’études très choisies de Debussy, Chopin, Liszt, Ligeti, Lunyov et Shalygin, montrant ainsi l'étendue de ses capacités pianistiques ».
Vendredi 31 juillet à 21h15 - Palais des Gouverneurs de Bastia : Anna Geniushene : Chopin – Brahms.
« C’est une extraordinaire pianiste trop peu connue en France, qui a obtenu le deuxième prix du prestigieux Concours Van Cliburn en 2022. Elle possède une très grande de maîtrise du clavier, un narratif puissant. Issue du Conservatoire de Moscou avec les plus hautes distinctions, elle a également travaillé à la Royal Academy of Music de Londres. Une première partie de programme dédiée à Chopin, suivie d'une deuxième aux plus belles pièces de Brahms ».
Dimanche 2 août à 21h15 - Théâtre de Verdure d'Erbalonga : Andreï Korobeinikov : Beethoven - Scribine - Keith Jarret « The Köln concert ».
« C’est un plaisir de le retrouver, preuve qu’il est fidèle à notre festival. Avec les années il se révèle être l’un des plus grands de sa génération. Il a récemment programmé en concert l’intégrale des Préludes et fugues de Bach ainsi que l’intégrale des Préludes et fugues de Chostakovitch, excusez du peu. Un pianiste qui a obtenu plus de 20 concours internationaux et se produit sur les scènes les plus mythiques. Un programme généreux avec Beethoven, la Waldstein et l’opus 110, Scriabine et une surprise : The Köln concert de Keith Jarret, nous permettant de faire ainsi une première incursion dans le Jazz ».
Mardi 4 août à 21h15 - Théâtre de Verdure d'Erbalonga : Illia Ovcharenko : Chopin - Beethoven - Schumann - Scarlatti - Liszt
« C’est un pianiste à découvrir absolument et qui va assurément s’inscrire dans une grande carrière. En 2022 il a obtenu le Grand Prix du Concours de Honens. Il est aussi à l’aise dans les grandes pièces architecturales que dans les miniatures, exprimant un formidable engagement dénué de tout maniérisme. Ce programme soigneusement choisi propose des variations de Schumann et une transcription de Liszt autour du deuxième mouvement de la septième symphonie de Beethoven, mais aussi la Polonaise héroïque de Chopin, des valses et un final avec la sonate en si mineur de Liszt ».
Réservations Ici
« Ce pianiste ukrainien a, entre autres, remporté le prestigieux concours Arthur Rubinstein en 2014 » nous le présente Patrice Moracchini. « Possédant une personnalité forte, cet artiste est attentif à enrichir son répertoire de compositeurs peu joués. Un programme très particulier avec une première partie consacrée à l’intégrale des ballades de Chopin, tandis que la deuxième proposera un florilège d’études très choisies de Debussy, Chopin, Liszt, Ligeti, Lunyov et Shalygin, montrant ainsi l'étendue de ses capacités pianistiques ».
Vendredi 31 juillet à 21h15 - Palais des Gouverneurs de Bastia : Anna Geniushene : Chopin – Brahms.
« C’est une extraordinaire pianiste trop peu connue en France, qui a obtenu le deuxième prix du prestigieux Concours Van Cliburn en 2022. Elle possède une très grande de maîtrise du clavier, un narratif puissant. Issue du Conservatoire de Moscou avec les plus hautes distinctions, elle a également travaillé à la Royal Academy of Music de Londres. Une première partie de programme dédiée à Chopin, suivie d'une deuxième aux plus belles pièces de Brahms ».
Dimanche 2 août à 21h15 - Théâtre de Verdure d'Erbalonga : Andreï Korobeinikov : Beethoven - Scribine - Keith Jarret « The Köln concert ».
« C’est un plaisir de le retrouver, preuve qu’il est fidèle à notre festival. Avec les années il se révèle être l’un des plus grands de sa génération. Il a récemment programmé en concert l’intégrale des Préludes et fugues de Bach ainsi que l’intégrale des Préludes et fugues de Chostakovitch, excusez du peu. Un pianiste qui a obtenu plus de 20 concours internationaux et se produit sur les scènes les plus mythiques. Un programme généreux avec Beethoven, la Waldstein et l’opus 110, Scriabine et une surprise : The Köln concert de Keith Jarret, nous permettant de faire ainsi une première incursion dans le Jazz ».
Mardi 4 août à 21h15 - Théâtre de Verdure d'Erbalonga : Illia Ovcharenko : Chopin - Beethoven - Schumann - Scarlatti - Liszt
« C’est un pianiste à découvrir absolument et qui va assurément s’inscrire dans une grande carrière. En 2022 il a obtenu le Grand Prix du Concours de Honens. Il est aussi à l’aise dans les grandes pièces architecturales que dans les miniatures, exprimant un formidable engagement dénué de tout maniérisme. Ce programme soigneusement choisi propose des variations de Schumann et une transcription de Liszt autour du deuxième mouvement de la septième symphonie de Beethoven, mais aussi la Polonaise héroïque de Chopin, des valses et un final avec la sonate en si mineur de Liszt ».
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