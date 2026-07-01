« Nuits du piano » à Bastia et Erbalonga du 29 juillet au 4 août

A la baguette de cette manifestation Patrice Moracchini, initiateur et directeur artistique de la manifestation. Natif d’Orezza, il a été très tôt bercé par la musique, avant de prendre, tout jeune, des cours de piano notamment au conservatoire de Genève. Installé à Paris, il y donnera ensuite de nombreux concerts. C’est en 2012, qu’il décide de partager sa passion avec son île avec des concerts au théâtre de verdure d’Erbalonga et au cœur du musée de Bastia. « A travers cette manifestation culturelle nous souhaitons développer les carrières avec un choix d’artistes bien au-delà de nos frontières. Ce festival se veut en dehors des autres festivals avec une édition à Paris de 5 concerts par an à la salle Cortot et ensuite une édition, l’été, en Corse pour qu’il y ait synergie entre la capitale et l’île. C’est ce qui donne une identité unique au festival » souligne P. Moracchini. Les pianistes qui se produisent sont tous de très grands artistes, peu connu en France mais connus internationalement.

La programmation 2026 est encore excellente. « L'exigence d'une qualité toujours renouvelée, et la découverte de talents hors du commun, sont la signature de ce festival. Chaque concert est conçu comme un projet musical mûrement réfléchi avec des programmes soigneusement établis » indique P. Moracchini.

