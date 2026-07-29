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A màghjina - L'ultima carezza di u sole nant'à u Valincu


le Mercredi 29 Juillet 2026 à 07:25

Les derniers rayons du soleil traversent le ciel au-dessus du golfe du Valincu, enveloppant le paysage d'une lumière rose et dorée. Un spectacle éphémère où la mer, les reliefs et l'horizon semblent suspendus dans les ultimes lueurs du jour.
Si, comme Marie-Chantal Morvany , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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