A màghjina - L'ultima carezza di u sole nant'à u Valincu
Les derniers rayons du soleil traversent le ciel au-dessus du golfe du Valincu, enveloppant le paysage d'une lumière rose et dorée. Un spectacle éphémère où la mer, les reliefs et l'horizon semblent suspendus dans les ultimes lueurs du jour.
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