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Rogliano : un homme de 79 ans meurt par noyade sur la plage face aux îles Finocchiarola


La rédaction le Mardi 28 Juillet 2026 à 20:15

Les secours sont intervenus ce mardi matin sur la commune de Rogliano à la suite d'une noyade survenue sur la plage située face aux îles Finocchiarola. Malgré l'intervention rapide des équipes de secours, un homme âgé de 79 ans n'a pas pu être réanimé. Son décès a été constaté sur place.
Les circonstances de la noyade n'ont pas été précisées à ce stade







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