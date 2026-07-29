CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Edgar Santelli, patron du restaurant chez Edgar à Lavatoghju 29/07/2026 Rogliano : un homme de 79 ans meurt par noyade sur la plage face aux îles Finocchiarola 28/07/2026 Casamaccioli, Albertacce, Biguglia : les feux fixés, les secours restent mobilisés dans la Restonica 28/07/2026 Les chiffres du chômage repartent à la hausse en Corse au deuxième trimestre 28/07/2026

Casamaccioli, Albertacce, Biguglia : les feux fixés, les secours restent mobilisés dans la Restonica


La rédaction le Mardi 28 Juillet 2026 à 20:06

La situation continue de s'améliorer en Haute-Corse après plusieurs jours de lutte contre les incendies. Les feux de Casamaccioli, Albertacce et Biguglia sont désormais fixés. En revanche, les opérations se poursuivent à Corte, où plus de 1 000 hectares ont déjà été détruits et où d'importants moyens terrestres et aériens resteront engagés mardi.



(Photo SIS 2B-Hervé Tusoli)
(Photo SIS 2B-Hervé Tusoli)
Après plusieurs jours d'interventions sur plusieurs fronts, les incendies qui touchent la Haute-Corse sont globalement sous contrôle. Dans un point de situation diffusé ce mardi à 18 heures, le Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (Sis 2B) indique que les feux de Casamaccioli, Albertacce et Biguglia sont désormais fixés, grâce aux moyens déployés au sol et dans les airs.


À Albertacce, aucun nouveau départ de feu n'a été signalé au cours de la journée. Un Canadair est toutefois intervenu pour traiter des fumées persistantes afin d'écarter tout risque de reprise. La superficie parcourue par les flammes reste inchangée par rapport au précédent bilan.


À Biguglia, l'incendie est maîtrisé et le poste de commandement opérationnel a été désengagé. La surface brûlée est désormais estimée à 170 hectares. Les équipes poursuivront mardi le traitement des points chauds et la surveillance du secteur. Au cours des opérations, un sapeur-pompier, membre de l'équipage d'un camion-citerne, a été légèrement blessé à la tête. Pris en charge par les secours, il a été transporté au centre hospitalier de Bastia.


La vigilance demeure en revanche de mise à Corte, où plusieurs reprises de feu ont nécessité une mobilisation continue des secours tout au long de la journée. Le dispositif, composé de 231 personnels, sera reconduit mardi avec l'appui des moyens aériens, notamment les hélicoptères PUMA venus de Suisse et un hélicoptère Dragon basé à Nîmes.
Selon un bilan provisoire, 1 083 hectares de végétation ont été détruits, dont une grande partie en haute montagne, où le relief escarpé complique fortement les opérations. Le périmètre du sinistre est estimé à 33 kilomètres.


Le Sis de la Haute-Corse salue une nouvelle fois « l'engagement exemplaire » de l'ensemble des sapeurs-pompiers, des services de l'État, des collectivités et des équipages des moyens aériens, dont l'action a permis une amélioration sensible de la situation sur l'ensemble des secteurs touchés.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos