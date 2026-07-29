Casamaccioli, Albertacce, Biguglia : les feux fixés, les secours restent mobilisés dans la Restonica

Après plusieurs jours d'interventions sur plusieurs fronts, les incendies qui touchent la Haute-Corse sont globalement sous contrôle. Dans un point de situation diffusé ce mardi à 18 heures, le Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (Sis 2B) indique que les feux de Casamaccioli, Albertacce et Biguglia sont désormais fixés, grâce aux moyens déployés au sol et dans les airs.





À Albertacce, aucun nouveau départ de feu n'a été signalé au cours de la journée. Un Canadair est toutefois intervenu pour traiter des fumées persistantes afin d'écarter tout risque de reprise. La superficie parcourue par les flammes reste inchangée par rapport au précédent bilan.





À Biguglia, l'incendie est maîtrisé et le poste de commandement opérationnel a été désengagé. La surface brûlée est désormais estimée à 170 hectares. Les équipes poursuivront mardi le traitement des points chauds et la surveillance du secteur. Au cours des opérations, un sapeur-pompier, membre de l'équipage d'un camion-citerne, a été légèrement blessé à la tête. Pris en charge par les secours, il a été transporté au centre hospitalier de Bastia.





La vigilance demeure en revanche de mise à Corte, où plusieurs reprises de feu ont nécessité une mobilisation continue des secours tout au long de la journée. Le dispositif, composé de 231 personnels, sera reconduit mardi avec l'appui des moyens aériens, notamment les hélicoptères PUMA venus de Suisse et un hélicoptère Dragon basé à Nîmes.

Selon un bilan provisoire, 1 083 hectares de végétation ont été détruits, dont une grande partie en haute montagne, où le relief escarpé complique fortement les opérations. Le périmètre du sinistre est estimé à 33 kilomètres.





Le Sis de la Haute-Corse salue une nouvelle fois « l'engagement exemplaire » de l'ensemble des sapeurs-pompiers, des services de l'État, des collectivités et des équipages des moyens aériens, dont l'action a permis une amélioration sensible de la situation sur l'ensemble des secteurs touchés.