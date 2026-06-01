Les Ponettes écrivent l'histoire du Rugby corse

"Ne pas repartir de Vierzon sans le titre". Les mots de l'expérimentée Angie Manca, qui aura donc attendu 17 ans pour soulever le Bouclier, n'étaient pas une incantation mais une prophétie. Les Ponettes avaient acquis leur billet pour la finale grâce à une belle démonstration lors des demi-finales dans le Rhône une semaine auparavant.

Il ne restait plus qu'à jouer la finale ce samedi à Vierzon face au Stade Rennais-Le Rheu, l'Union Hainaut Rugby Féminin et l'Avenir Féminin Bénéjacq Olympique, déjà troisième l'année passée.

L'entrée en matière consistait au tirage au sort des demi-finales. Les Ponettes étaient opposées, en début d'après-midi, à l'Union Hainaut Rugby Féminin. Les Bastiaises prenaient le match par le bon bout en menant 12 à 0 à la pause sur des essais Romane Pierlovisi et de Lou Boismard, ce dernier bonifié par le pied de Fanny Borneman. A la mi-temps tout semblait pour le mieux mais peu après la reprise le carton rouge de Romane Pierlovisi et le jaune de Cléo Bonneil voyaient les Ponettes évoluer à 8. Ce dont profitait l'Union Hainaut Rugby Féminin pour revenir sur les talons des Bastiaises, mais un ultime essai de Lou Boismard, transformé par Fanny Borneman, permettait aux Ponettes de l'emporter 19-12 et d'aller en finale.

Dans l'autre demie, la surprise venait de la victoire de l'Avenir Féminin Bénéjacq Olympique, qui passait un lourd 35 à 5 au Stade Rennais-Le Rheu.

Restait une dernière marche à passer, la plus dure car une finale selon l'adage se gagne.

Plus fortes que la pression

L'aboutissement d'une saison marquée par une unique défaite. Tout allait se jouer dans ce dernier match de la saison face à des adversaires expérimentées. En première période les Ponettes mettaient la main sur le ballon avec une possession de balle à hauteur de 70%, mais sans doute un peu crispées par l'enjeu elles ne parvenaient pas à faire la différence malgré un essai de Lou Boismard bonifié par Fanny Borneman. A la pause les deux équipes étaient dos à dos 7-7.

Tout se jouait en seconde période où Roseline Paye allait à Dame pour la gagne. Les dernières minutes étaient éprouvantes mais les Ponettes mettaient les barbelés et allaient cueillir au coup de sifflet final le Bouclier de Championne de France.

Les Bastiaises ont exploré le chemin des possibles pour au bout du bout d'une saison remarquable écrire l''histoire.





C'est beau et émouvant car au-delà des scores, du titre, de l'histoire du Rugby corse, c'est une exceptionnelle aventure humaine entre des filles qui ont voulu ensemble réussir cet exploit comme le précisait Angie Manca: "C'est juste exceptionnel de vivre cela. On avait dit aux filles avec Maxime de jouer libérées, qu'être en finale c'était déjà du bonus, mais elles ont été au bout et cette victoire est celle d'un groupe. Au coup de sifflet final on a mis un temps pour réaliser. C'est une immense fierté car ce groupe, qui a su évoluer tout au long de la saison en intégrant de nouveaux éléments, n'a rien lâché même si on a commis des petites fautes lors de la finale, on a su trouver les ressources pour l'emporter et réaliser cet exploit".

Une performance patiemment construite par le duo Angie Manca et Maxime Novarini qui pouvait fêter avec l'ensemble des joueuses ce titre dans la nuit parisienne qui s'annonce longue...très longue.

Le compteur est ouvert: FEMININES 1- MESSIEURS 0.

Pour la grande histoire du Rugby corse, elles sont championnes de France: Lou Boismard, Elsa Catelin, Roseline Paye, Alexiane Boissart, Alizée Impatrini, Aureliah Bouchain, Tere Bernardini, Fanny Borneman Faustina Agius, Ghjuvanna Galzin, Romane Pierlovisi, Cléo Bonneil, Aude Cruciani, Aude Brument, Mélissa Talbot, Anna Yver, Angelina Manca, Lisa Crusiot, Claudia Rovinalti