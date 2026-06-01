Un projet de rond-point à l’étude sur la T10, à hauteur de Lecci

Entre 2006 et 2022, la population a doublé à Lecci, passant de 1 000 à 2 000 habitants. Ainsi, au pont de l’Osu, c’est tout un nouveau quartier qui a poussé en dix ans, sur un ancien terrain vague. En plus de logements, ce nouveau quartier accueille une activité commerciale conséquente avec notamment une supérette, une boulangerie, une boucherie et un tabac-presse, ce qui en fait un lieu de passage incontournable en bordure de la très fréquentée T10. C’est aussi la principale voie d’accès au complexe de loisirs Galaxy (cinéma, bowling, laser game…). En face de ce nouveau quartier, débute la D668 qui mène aux hameaux de Porto-Vecchiaccio et Mura dell’Unda, mais aussi aux plages de Saint-Cyprien et Cala Rossa.



Ce carrefour, le maire de Lecci Don Georges Gianni - ainsi qu’un collectif de riverains et commerçants constitué pour l’occasion - , souhaitent le voir sécurisé, d’autant qu’un nouveau programme immobilier est en train de se construire à proximité. Un courrier a été adressé en ce sens à la Collectivité de Corse, qui a la compétence en matière de voirie territoriale. Les pétitionnaires préconisent la construction d’un giratoire sur la T10, au croisement de la D668. Ils pointent la dangerosité de ce carrefour, qui relèverait tant d’un problème configurationnel (visibilité défaillante au moment de s’insérer sur la T10) que comportemental (vitesse excessive et non respect des interdictions de tourner à gauche par certains automobilistes).



