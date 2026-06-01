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EN IMAGES - La Saint-Antoine à Bastia avec le cardinal Bustillo


La rédaction le Samedi 13 Juin 2026 à 17:54

La fête de Saint Antoine de Padoue a rassemblé, ce samedi matin au couvent Saint-Antoine de Bastia, plusieurs centaines de fidèles autour de la messe célébrée par le cardinal François Bustillo. Dans son homélie, il a rappelé l'héritage spirituel du saint patron de la ville et invité chacun à réfléchir à la trace qu'il souhaite laisser.



(Photo Gérard Baladocchi)
(Photo Gérard Baladocchi)
(Photos Gérard Baldocchi)



Au-delà de la célébration religieuse, la journée a confirmé l'attachement des Bastiais à cette tradition qui mêle foi, mémoire et identité locale. Autour du couvent, les stands de pain béni, d'objets religieux et la kermesse ont contribué à l'ambiance conviviale, attirant un public de toutes les générations dans une fête devenue autant culturelle que populaire.  





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