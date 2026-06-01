EN IMAGES - La Saint-Antoine à Bastia avec le cardinal Bustillo

(Photo Gérard Baladocchi)
(Photos Gérard Baldocchi)
Au-delà de la célébration religieuse, la journée a confirmé l'attachement des Bastiais à cette tradition qui mêle foi, mémoire et identité locale. Autour du couvent, les stands de pain béni, d'objets religieux et la kermesse ont contribué à l'ambiance conviviale, attirant un public de toutes les générations dans une fête devenue autant culturelle que populaire.
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