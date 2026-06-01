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A màghjina - L'Isulella, un soffiu d'eternità


le Samedi 13 Juin 2026 à 07:06

Quand la lumière se pose sur la mer et que le silence n'est troublé que par le clapotis de l'eau, L'Isolella dévoile l'un de ces instants où la nature semble suspendre le temps. Un décor authentique qui rappelle la beauté intacte de l'emblématique golfe d'Ajaccio.
Si, comme Sabrina Mariani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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