A màghjina - L'Isulella, un soffiu d'eternità
Quand la lumière se pose sur la mer et que le silence n'est troublé que par le clapotis de l'eau, L'Isolella dévoile l'un de ces instants où la nature semble suspendre le temps. Un décor authentique qui rappelle la beauté intacte de l'emblématique golfe d'Ajaccio.
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