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La Corse-du-Sud reste en vigilance sécheresse


La rédaction le Vendredi 12 Juin 2026 à 20:02

Alors que le printemps 2026 est déjà classé comme le troisième plus sec depuis l'an 2000 et le plus chaud depuis le début des relevés exploitables en Corse-du-Sud, la préfecture a décidé de maintenir le département en vigilance sécheresse. Malgré des barrages remplis à 96 %, la forte consommation d'eau observée depuis plusieurs semaines conduit les autorités à renouveler leur appel à la sobriété auprès de l'ensemble des usagers.



(Photo d'illustration Pixabay)
(Photo d'illustration Pixabay)
Près d'un mois après le placement de la Corse-du-Sud en vigilance sécheresse, la situation ne s'améliore pas. Réuni le 5 juin, le comité de ressources en eau a en effet décidé de maintenir ce niveau de vigilance, alors que le printemps 2026 confirme une tendance particulièrement préoccupante.
 
Dans un communiqué diffusé ce vendredi, la préfecture de Corse-du-Sud souligne que « le constat observé pour le mois d'avril s'est prolongé sur l'ensemble du printemps 2026 », qui s'impose désormais comme « le troisième plus sec depuis l'an 2000 et le plus chaud depuis le début des relevés exploitables en Corse-du-Sud ».
 
Sous l'effet de ces conditions météorologiques, la consommation d'eau potable demeure à un niveau particulièrement élevé sur l'ensemble du département. Les ressources stockées sont ainsi déjà fortement sollicitées, avec des volumes mobilisés « entre 30 et 60 % supérieurs à la moyenne des dix dernières années à fin mai ».
 
Si les réserves restent importantes, avec des barrages remplis à 96 %, la préfecture estime néanmoins indispensable d'inciter dès à présent l'ensemble des usagers à adopter des comportements plus sobres. « La mobilisation de chacun est indispensable pour assurer la soutenabilité de la consommation d'eau cette année, sans dépendre de la météo », insiste-t-elle.
 
En conséquence, la vigilance sécheresse est maintenue sur l'ensemble du territoire. Les particuliers, professionnels et collectivités sont invités à limiter en priorité les usages d'agrément, notamment l'arrosage des espaces verts non agricoles, le lavage des voitures et des bateaux ainsi que le remplissage des piscines.
 
Un nouveau comité de suivi doit se réunir d'ici deux semaines afin de dresser un nouvel état des lieux et d'évaluer l'évolution de la situation.




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