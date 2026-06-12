Le chantier du barrage de Figari progresse, pour mieux affronter les futures sécheresses

Un appel « à la sobriété des usages de l’eau »



En parallèle, la Collectivité de Corse mène un important travail d’interconnexions entre les différentes sources d’alimentation des barrages de Figari et de l’Ospedale. Ce réseau a pu se densifier suite à la construction d’un surpresseur à Porto-Vecchio en 2024. Quant au renforcement par l’interconnexion du Scupettu, chiffré à 7 millions d’euros, il doit permettre en 2027 d’alimenter la station de potabilisation de Nota à 100 % depuis le barrage de Figari. Ces interconnexions sont nécessaires car la nature ne peut pas subvenir à elle seule aux besoins en eau du territoire : « Les précipitations ne remplissent qu’environ un quart de la capacité de ces barrages », fait remarquer Henri Politi. Les trois quarts restants proviennent des captages en rivière (sur l’Asinau pour le barrage de l’Ospedale et sur l’Orgone pour le barrage de Figari) ou de retenues collinaires.



Des investissements qui dépassent les vingt millions d’euros, « mais la stratégie ne repose pas sur l’addition d’ouvrages hydrauliques », a mis en garde Vannina Chiarelli-Luzi, la présidente de l’OEHC, jeudi à Figari lors de la cérémonie de réception de la première tranche des travaux. Autrement dit, il est aussi question « de la sobriété des usages de l’eau », à savoir la responsabilisation de chacun face à la préservation de la ressource. « « Aujourd’hui, et notamment sur ce territoire, il y a un enjeu sur une meilleure consommation de l’eau, sur une vigilance sur la distribution, sur une vigilance sur la consommation pour faire en sorte qu’on ne soit pas dans une course à l’armement permanent, parce que cette ressource va devenir épuisable par les effets du changement climatique », complète Gilles Giovannangeli, le président de l’exécutif de la Collectivité de Corse. En tant que président de la communauté de communes du Sud-Corse, Jean-Christophe Angelini s’est senti un peu visé : « On peut avoir tendance à être regardé comme de grands consommateurs d’eau. On accepte le débat, mais la réalité, c’est qu’on est un territoire en pleine croissance. Et si on accueille chaque année des centaines de milliers de visiteurs, c’est pour le bien de l’ensemble de notre communauté. » S’il a tenu à apporter cette précision, l’élu porto-vecchiais n’en a pas moins appelé ses administrés à la vigilance, à l’approche de l’été.