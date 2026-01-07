À l'Assemblée de Corse, les termes du projet de loi sur l'autonomie continuent de diviser

Les compromis au coeur des débats



Derrière elle, Jean-Christophe Angelini a, pour sa part, livré une analyse articulée autour de « regrets, acquis et perspectives ». Le président d'Avanzemu ainsi reconnu que les parlementaires corses avaient dû consentir à des compromis. « Nous avons dit pendant des années qu'il ne fallait pas de compromis sur le compromis. Et il a pourtant fallu en faire. Si j'avais été à la place de nos députés, j'aurais peut-être fait la même chose. Il y a eu un esprit de responsabilité. L'histoire nous dira si on est allé trop loin ou pas assez. Et on sait tous qu'il nous faudra faire de nouveaux compromis », a-t-il concédé. S'il dit partager « une partie des réserves » exprimées dans l'hémicycle, il refuse en revanche que l'on puisse considérer que les nationalistes aient renoncé à l'essentiel. « Personne ne peut dire que l'on a bradé un demi-siècle de lutte sur l'autel d'une compromission sans nom », a-t-il insisté. Pour lui, cette séquence valide surtout « le principe d'une solution politique négociée », longtemps rejeté au sein même du mouvement nationaliste. « Le temps n'est pas si éloigné où beaucoup de nationalistes pensaient que c'était une lubie, une chimère, voire un signe de compromission ou de trahison ». Le leader d'Avanzemu a également estimé que le vote de l'Assemblée nationale démontre qu'« un des États les plus archaïques d'Europe sur cette question a été capable d'évoluer ». « Cette idée qu'après un demi-siècle de rapport de force on soit arrivé à ce résultat-là a politiquement un sens plus profond que chacun des termes pris séparément ou ensemble de l'écriture validée au Palais Bourbon », a-t-il appuyé.



À l'inverse, Jean-Martin Mondoloni a estimé que la majorité se satisfaisait trop facilement du texte adopté. « Il est pour nous savoureux de voir beaucoup d'entre vous se contenter de ce que cette montagne ait accouché de sourires », a ironisé le président d'Un Soffiu Novu. S'il reconnaît que « la série de compromis était nécessaire » dans le travail parlementaire, il regrette que certaines évolutions aient vidé le texte de sa portée initiale. Citant notamment la formule du « lien singulier à la terre corse », il a jugé qu'elle n'a aujourd'hui plus la même dimension politique. « Le couple qui s'est installé l'année dernière a déjà un lien singulier à la terre corse. Ce n'est quand même pas la même approche et la même dimension symbolico-politique que ce que nous avions écrit », a-t-il lancé. L'élu a par ailleurs regretté que les tenants et aboutissants de cette évolution constitutionnelle n’ait pas été expliqué aux Corses. « On ne va pas créer les conditions pour avoir un processus abouti en continuant de jouer masqué sur ce que vous demandez », a-t-il grincé en reprochant à l’Exécutif de rester vague sur ce qu’il souhaite à travers cette évolution et sur ce qui pourrait raisonnablement être obtenu. « Vous êtes en train de distiller un niveau d’illusion dans l’opinion publique qui elle entrainer le chaos », a-t-il avertit en invitant à prendre la mesure de la désillusion qui pourrait naitre après le passage du texte sous les fourches caudines du Sénat.



Mais la charge la plus forte est sans surprise venue de Josepha Giacometti Piredda. La représentante de Nazione dans l'hémicycle a expliqué que son opposition au texte ne tenait ni à son engagement indépendantiste qui « peut tout à fait considérer que l'autonomie peut être une étape transitoire acceptable », ni au principe du compromis, mais bien au contenu même de la réforme. « Ce n'est pas en affaiblissant les positions qu'on désarme les jacobins les plus rétrogrades. Vous les avez vus, ils se sont déchaînés en Corse comme en France », a-t-elle tancé. Très sceptique notamment sur la portée juridique de la formule « un lien singulier à sa terre », elle a considéré que cette notion indispensable relève désormais « du folklore ». « J’ai entendu « nous avons préservé l’essentiel ». Moi je vous demande très sincèrement qu’est-ce que c’est l’essentiel aujourd’hui ? Le pour qui on l’a sacrifié : le peuple à la trappe. Le pour quoi : aucun droit n’est aujourd’hui inscrit dans ce texte. Le comment : sur le pouvoir législatif les débats sont restés flous et on a renvoyé ça au Sénat qui à mon avis ne va en faire qu’une bouchée. Qu’est ce qui est acceptable dans ce qui reste ? », a-t-elle lancé à l'adresse de la majorité avant de reprendre : « Pour moi ce n’est déjà plus acceptable. Mais pour vous c’est quand que ce n’est plus acceptable ? Où est la limite ? Où dites vous stop ? Aujourd’hui ce n’est pas un pas que l’on franchit c’est un piège ».



Pour Fà Populu Inseme, Romain Colonna a de son côté rappelé que la « boussole politique » de la majorité restait la délibération « Autonomia » votée le 5 juillet 2023 par l'Assemblée de Corse, mais que face à « l'incapacité de l'État à penser la gestion d'une minorité historique, culturelle et linguistique sur sa terre », elle a assumé le choix du compromis. « Il y avait deux solutions. La première était que nous nous en allions, en disant que le compromis ne nous intéresse pas, que nous avons été élus démocratiquement, et qu'il faut tout prendre sinon rien. Nous n'avons pas choisi cette voie-là. En responsabilité, et nous sommes convaincus que nous avons bien fait, nous nous sommes assis autour de la table et nous avons dit que nous étions prêts aujourd'hui à laisser certaines choses en discussion, mais que nous devions nous accorder sur un accord politique qui puisse apporter une solution politique à ce pays, à ses enfants, donner d'espoir, nous permettre d'avancer, nous permettre de favoriser la prospérité de notre peuple et de maintenir l'essentiel sur les questions linguistiques, identitaires, de pouvoir se projeter pour les années à venir

», a-t-il expliqué.



