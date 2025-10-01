Le barrage de l'Ospedale asséché, le manque d'eau inquiète dans l'Extrême-Sud

Dès lors, sont interdits jusqu’à nouvel ordre :

- le remplissage et les vidanges de l’ensemble des piscines (privées et à usage collectif) ;

- le lavage des véhicules en station ;

- le lavage à l’eau douce des navires, bateaux et engins nautiques ;

- le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées, sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel avec impératif sanitaire ou sécuritaire ;

- l’arrosage des terrains de sport, de golf et des hippodromes.



Ces restrictions se rajoutent à celles de l’arrêté départemental de restriction du 19 août 2025, qui comprenait notamment :

- l’interdiction d’arrosage des espaces arborés, pelouses, massifs fleuris et espaces verts ;

- l’alimentation des fontaines publiques et privées d’ornement en circuit ouvert, sauf impossibilité technique.



« Ces mesures feront l’objet de contrôles renforcés et de sanctions en cas de non-respect », prévient la préfecture. A Porto-Vecchio, la police municipale a commencé à sensibiliser la population, notamment au niveau du port.