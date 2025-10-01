Le barrage de l'Ospedale asséché, le manque d'eau inquiète dans l'Extrême-Sud

« La disponibilité de la ressource en eau poursuit sa diminution de manière préoccupante dans l’Extrême-Sud de l’île », annonce la préfecture. En ce début de semaine, le niveau de remplissage des barrages de l’Ospedale et de Figari, dont dépendent les neuf communes de l’Extrême-Sud (Porto-Vecchio, Bonifacio, Lecci, Sotta, Figari, Pianottoli-Caldarello, Monacia d’Aullène, Zonza et San Gavino di Carbini) atteint désormais 19 %, « soit un niveau significativement inférieur aux années de sécheresse de référence de 2003 et 2017 », rappelle l’État.
Dans le détail, les 19 % de taux de remplissage correspondent environ à 1,7 million de mètres cube. L’eau est essentiellement présente dans le barrage de Figari, qui est le seul à ce jour à pouvoir alimenter la microrégion, car celui de l’Ospedale est aujourd’hui asséché en quasi totalité.
Selon la préfecture, la consommation d’eau a été très importante cette année : « Malgré les restrictions mises en place depuis le début de l’été, le besoin de production d’eau potable demeure très supérieur à la moyenne des dix dernières années ».
Pourquoi le barrage de l'Ospedale est vide
Si la préfecture met en avant la sécheresse – il n’a quasiment pas plu depuis fin mai – et une surconsommation, elle n’explique pas pourquoi le niveau du barrage d’Ospedale se retrouve aujourd’hui si bas. Selon nos informations, l’Office hydraulique de la Corse a dû subvenir à une obligation réglementaire décennale, qui consiste à vidanger le barrage de l’Ospedale pour des raisons sanitaires. Mais il ne s’est pas agi d’une vidange à proprement parler : l’eau pompée à l’Ospedale n’a pas été perdue, mais reversée dans le barrage de Figari. Un barrage de Figari qui ne peut pas non plus exploiter son plein potentiel de stockage, du fait des travaux en cours qui visent à augmenter sa capacité d’ici 2027.
A Porto-Vecchio, des mesures d’interdiction ont été prises la nuit, d’abord à Santa Giulia, puis à Marina di Fiori. Que ces mesures soient nocturnes, ce n’est pas seulement pour en limiter les conséquences sur la population : selon nos informations, la consommation de l’eau, la nuit, atteindrait les mêmes proportions que la consommation en journée… Ces interdiction nocturnes ont octroyé un peu de répit à la commune, qui a pu reconstituer "en totalité" son unité de stockage de Nota, en ce lundi matin.
La préfecture prévient néanmoins, alarmiste : « Sans une baisse drastique de la consommation, des perturbations plus importantes de l’approvisionnement en eau potable sont à craindre. Les prévisions météorologiques ne permettent pas de garantir un remplissage des réserves d’eau, à court terme. A titre d’exemple, les précipitations attendues ce mercredi (entre 20 et 30 mm localement) ne devraient pas avoir d’impact significatif sur le niveau de remplissage des barrages de l’Ospedale et de Figari. »
Des mesures d'interdiction drastiques
Et de rappeler que, « au-delà de l’alimentation en eau potable, ces difficultés fragilisent les capacités de défense contre les incendies, dans un contexte de risque de feux de forêts alimenté par la sécheresse exceptionnelle de la végétation ».
Dès lors, sont interdits jusqu’à nouvel ordre :
- le remplissage et les vidanges de l’ensemble des piscines (privées et à usage collectif) ;
- le lavage des véhicules en station ;
- le lavage à l’eau douce des navires, bateaux et engins nautiques ;
- le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées, sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel avec impératif sanitaire ou sécuritaire ;
- l’arrosage des terrains de sport, de golf et des hippodromes.
Ces restrictions se rajoutent à celles de l’arrêté départemental de restriction du 19 août 2025, qui comprenait notamment :
- l’interdiction d’arrosage des espaces arborés, pelouses, massifs fleuris et espaces verts ;
- l’alimentation des fontaines publiques et privées d’ornement en circuit ouvert, sauf impossibilité technique.
« Ces mesures feront l’objet de contrôles renforcés et de sanctions en cas de non-respect », prévient la préfecture. A Porto-Vecchio, la police municipale a commencé à sensibiliser la population, notamment au niveau du port.
