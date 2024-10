Le barrage de Figari va être rehaussé pour mettre l'Extrême-Sud à l'abri d'une pénurie en eau

A l’échelle de la Corse, c’est une augmentation de 12 millions de mètre cube qui est prévue annuellement par la stratégie opérationnelle de la Collectivité territoriale de Corse, à l’horizon 2035. Auquel il convient d’ajouter 5 millions de mètres cube que la CTC espère pouvoir récupérer, au titre des économies d’eau permises par l’amélioration des rendements et le remplacement des canalisations vétustes. Soit un total de 17 millions de mètres cube supplémentaire dont la Corse pourra disposer chaque année pour mieux se prémunir des affres du dérèglement climatique. D’un point de vue budgétaire, cela représente un investissement de 240 millions d’euros, dont 20 millions pour le seul chantier de Figari (financé à 70 % par l’État au titre du PTIC et à 30 % par la Collectivité de Corse). Le plan d’investissement prévoit de prioriser les territoires soumis aux plus fortes vulnérabilités, tout en intégrant les projets agricoles susceptibles de voir le jour. Jusqu’en 2035, les aménagements possibles ont été identifiés dans la vallée de Conca, le bassin ajaccien (Afa, Appiettu, Listincone, Peri), le Rizzanese, l’Alta Rocca (Quenza et Santa-Lucia-di-Tallà), le Marzulinu, le Niolu, le désert des Agriates et Pianottoli.



Une fois achevée, la réhausse du barrage de Talza doit permettre de sécuriser l’alimentation en eau pour les vingt-cinq prochaines années dans l’Extrême-Sud, qui puise aussi dans le barrage de l’Ospedale à Porto-Vecchio (d’une capacité de stockage de 3,2 millions de mètres cube). « La réhausse du barrage de Figari va lui permettre d’alimenter au maximum la micro-région jusqu’à l’entrée nord de Porto-Vecchio », affine Ange De Cicco, le directeur général de l’Office d’équipement hydraulique de la Corse. Et au nord de Porto-Vecchio, jusqu’à Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, la ressource principale deviendra le barrage de l’Ospedale. En complément, il est nécessaire d’améliorer les conditions de déploiement du stock d’eau du barrage de Figari. Jusqu’en 2023, l’unité de production d’eau potable de Nota ne pouvait recevoir que 40 % de la ressource. Mais suite à la construction d’un surpresseur au mois de mai à Porto-Vecchio, les possibilités d’alimentation atteignent désormais 75 %. L’objectif final est d’atteindre les 100 % en 2027, après le renforcement des réseaux sur 7,5 km du côté de Scopettu (entre Bonifacio et Pianottoli).