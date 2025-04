Le dimanche 18 mai à 10h, l’association Inner Wheel Bastia Corsica organise une marche handisport de 5 kilomètres au profit du Clubhouse de Bastia, structure engagée dans le rétablissement psychosocial des personnes vivant avec des troubles psychiques. L’événement s’inscrit dans le cadre de la Marche Handisport 2025, portée par Inner Wheel France, Andorre, Maroc, Algérie et Tunisie.



Le départ et les inscriptions se feront depuis le quai des Martyrs (passerelle Saint-Nicolas). L’engagement est fixé à 10 euros par participant. Une collation sera offerte à l’arrivée, dans la cour du Palais des Gouverneurs.