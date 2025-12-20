CorseNetInfos
Alba Marcelli le Samedi 20 Décembre 2025 à 19:45

Ce midi, un homme armé d'un couteau et menaçant les passants dans le centre-ville d'Ajaccio a été abattu par la Police. Le maire d'Ajaccio et partis politiques s'inquiètent de l’émergence de comportements nouveaux…



Homme au couteau d'Ajaccio : l'inquiétude face à l’émergence de comportements nouveaux…
Le maire d'Ajaccio s'est rendu sur le cours Napoléon à la mi-journée. "Face à un individu armé et menaçant, l’intervention des forces de l’ordre a permis d’éviter un drame sans doute plus grave encore" indique le premier magistrat, apportant son soutien aux personnes qui ont vécu la scène "particulièrement éprouvante" et "saluant le sang-froid et le professionnalisme des policiers de la police nationale et de la police municipale".
Et au maire de préciser : "Si le parcours de cet individu reste à éclaircir, il est important de rappeler que la question de l’errance des personnes sans domicile fixe, parfois confrontées à de lourdes fragilités psychiques, est identifiée de longue date par la Ville et la Communauté d'Agglomération. Elle renvoie à des situations humaines complexes, que les collectivités ne maîtrisent pas entièrement, mais qui appellent des réponses concrètes et partagées" et réaffirme "sa détermination à agir avec responsabilité, humanité et exigence de sécurité". 

Partis politiques et élus réagissent

Femu a Corsica indique : "Si les circonstances exactes ne sont pas encore connues, il n'en demeure pas moins que ces comportements interpellent autant qu'ils inquiètent dans notre pays qui en était jusqu'alors préservé (...) Il est de notre devoir collectif de l'affirmer, sans ambiguïté, et d'agir en conséquence, sans angélisme ni populisme, mais avec force et détermination."
Le député de Haute-Corse François-Xavier Ceccoli a témoigné sa gratitude envers les forces de l'ordre "qui ont su assurer leur mission de protection de notre population ainsi qu'aux personnes qui se sont interposées avec un immense courage pour rendre cela possible. Une attitude qui tranche avec le réflexe désormais diffus des témoins qui filment les scènes ou de ceux qui restent passifs y compris quand des enfants ou des femmes en sont les victimes (...) Pour l'élu, "ce fait divers témoigne malgré tout d'une évolution préoccupante de notre société, dans laquelle une violence nouvelle tend à se manifester avec régularité croissante. Y compris sur notre île."
Le PNC parle d'un "tournant sociétal inquiétant" et déclare : "Il n’en demeure pas moins, que ce fait inédit accentue le diagnostic politique que nous faisons : à savoir l’émergence de comportements nouveaux sur fond de changement sociétal de la Corse. Nous ne pouvons l’accepter, et y répondrons politiquement."





