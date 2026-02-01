Municipales. À Corte, le maire sortant, Xavier Poli, a présenté sa liste

C’est une liste renouvelée à 20% qu’a présenté ce mercredi matin le maire sortant de Corte, à l’occasion des élections municipales des 15 et 22 mars prochains.



Sous la bannière "Corte demain, Corti Dumane", le Dr Xavier Poli a notamment souhaité reconduire l’union avec la gauche qui avait été concrétisée lors du scrutin de 2020. « J’ai constaté que cette union a fait la preuve de son efficacité et de sa solidarité en toute circonstance. Nous avons intégré des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ont souhaité rejoindre notre démarche et dans le projet que nous allons présenter aux Cortenais », a expliqué Xavier Poli.





Que retenez-vous de cette mandature ?

Les Cortenais connaissent les projets que nous avons conduits et les redécouvriront dans le programme que je vais leur présenter et qui sera distribué à partir de lundi prochain. Cette mandature a été marquée par plusieurs évènements imprévus et qui ont impacté notre programme. Je veux parler du COVID, des crises successives de l’énergie, de l’inflation et maintenant financière sans oublier les catastrophes de novembre 2023. Des catastrophes qui ont impacté non seulement Corte mais la Corse entière et cela a marqué considérablement notre territoire. Cela va aussi influencer notre manière d’appréhender l’avenir puisque nous sommes obligés de tirer les leçons du passé et pour ce qui me concerne, rien ne sera plus jamais comme avant.



L’embellissement de la ville et de ses quartiers est le projet à retenir de cette mandature ?

Cette mandature a été l’occasion pour moi de préparer le projet d’ensemble de transformation de Corte que nous avons initié depuis 2020, d’y associer l’ensemble de nos partenaires, d’abord l’ensemble du conseil municipal, bien sûr, puis nos partenaires financiers que sont l’Etat, la Collectivité de Corse, l’Université de Corse pour que ce projet soit partagé politiquement et soutenu financière. C’était important de le faire à ce moment-là parce que cela nous a permis de concrétiser des conventions au titre du PTIC, par exemple, avec nos partenaires garantissant ainsi que ce projet va être suivi et financé sur la durée. Car au vu de son ampleur considérable, il va s’étaler forcément, et si les Cortenais le souhaitent, sur plusieurs mandatures.



Quel sera le grand projet que vous porterez sur la mandature à venir ?

Il n’y a pas un projet, mais plusieurs grands projets. J’aurai l’occasion d’y revenir et de montrer que ce programme a non seulement connu un début de concrétisation au travers les diverses réalisations conduites entre 2020 et 2026, puisque nous avons investi plus de 21 millions d’euros, c’est à dire 75% de plus que sur les précédentes mandatures où nous avions déjà beaucoup investi. Ce programme va continuer à se mettre en œuvre et je tiens à y associer pleinement les Cortenaises et les Cortenais au travers les concertations que nous avons déjà initiées lors de l’exercice en cours, puisque ce vaste projet s’adresse à tous les Cortenais.





