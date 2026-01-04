Mobilisation pour maintenir l'école de Vivario

Comme prévu, les parents d'élèves et la population de Vivario se sont mobilisés ce dimanche pour dire non à la fermeture de l'école du village. Un barrage filtrant a été mis en place sur la RT 50 tout au long de la journée provoquant une belle panique. Dans le même temps, réuni en session spéciale, le conseil municipal de Vivario a voté une motion s'opposant catégoriquement à la fermeture de l'école. Le DASEN et les syndicats de l'Education Nationale se réuniront ce mardi pour établir la nouvelle carte scolaire. Les parents d'élèves de Vivario et la population se disent prêts à maintenir leur mobilisation si la décision de fermer l'école du village était adoptée.