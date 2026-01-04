CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Sabrina Vincenti, conseillère France Services 01/04/2026 Bastia - Louis Pozzo di Borgo réélu président de la Communauté d’Agglomération de Bastia 30/03/2026  Biguglia - Sandrine Luiggi en concert 30/03/2026 Communauté de communes Sud-Corse : on prend presque les mêmes et on avance ? 30/03/2026
Les brèves

Mobilisation pour maintenir l'école de Vivario  30/03/2026

Mobilisation pour maintenir l'école de Vivario
Comme prévu, les parents d'élèves et la population de Vivario se sont mobilisés ce dimanche pour dire non à la fermeture de l'école du village. Un barrage filtrant a été mis en place sur la RT 50 tout au long de la journée provoquant une belle panique. Dans le même temps, réuni en session spéciale, le conseil municipal de Vivario a voté une motion s'opposant catégoriquement à la fermeture de l'école. Le DASEN et les syndicats de l'Education Nationale se réuniront ce mardi pour établir la nouvelle carte scolaire. Les parents d'élèves de Vivario et la population se disent prêts à maintenir leur mobilisation si la décision de fermer l'école du village était adoptée.

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos